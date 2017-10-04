Volkan Demirel cep telefonu atan taraftardan şikayetçi olmadı

\"Bunlar futbolda yaşanan şeylerdir\"

ÖZDEN ATİK / İSTANBUL,(DHA)

Milli kaleci Volkan Demirel, Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçında bir taraftarın attığı cep telefonun ayağına isabet etmesiyle ilgili olarak açılan davada ifade verdi. Sanıktan şikayetçi olmadığını belirten Demirel, \"Bunlar futbolda yaşanan şeylerdir. Ben sanıktan şikayetçi değilim\" dedi.

Kaleci Volkan Demirel, bir önceki celse ifade vermeye gelmediği için hakkında zorla getirme kararı çıkarılması üzerine bugün İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi\'ne avukatı ile birlikte geldi. Duruşmada ifade veren Volkan Demirel, sanıktan şikayetçi olmadığını belirterek \"Bunlar futbolda yaşanan şeylerdir. Bana müsabaka esnasında fırlatılan cep telefonu isabet etmiştir. Ancak ben sanıktan şikayetçi değilim. Davaya da katılmak istemiyorum\" dedi.

Demirel\'in avukatı Mahir Işıkay ise \"Biz her ne kadar şahsen şikayetçi olmasak da sanığın 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde cezalandırılmasını talep ederiz\" dedi. Volkan Demirel hakkında daha önce çıkartılan zorla getirme kararını kaldırılan mahkeme duruşmayı erteledi.

İDDİANAME ŞU ŞEKİLDE

İddianamede, sahaya cep telefonu fırlatan sanık Aliasker Vuran hakkında \"Spor alanlarına yasak madde sokulmak, bu maddeyle spor alanlarında taşkınlık yapmak\" ve \"Kasten yaralama\" suçlarından 9 aydan 2,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bir önceki duruşma ifade veren sanık Aliasker Vuran, yanında bulunan telefonu hedef gözetmeksizin Fenerbahçe ceza sahasına doğru fırlattığını belirterek \"Telefonun Volkan Demirel\'e isabet ettiğini görmedim. Pişmanım. Beraatimi isterim\" demişti.

