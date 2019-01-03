Volkan Demirel canlı yayında özür diledi

Fenerbahçe’de, sezon başında teknik ekip ve idarecilerle tartıştığı için kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, basın mensuplarının karşısına çıktı. Ligin ilk yarısının büyük bölümünü kadro dışı bırakıldığı için takımdan ayrı geçiren Demirel, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan ve takım arkadaşlarından özür diledi.

Demirel'in açıklamaları şöyle:

Bu geçen süreçte yaşananlarla beraber konuşmalar var, yaşananlar var bunlar geride kaldı. Önümüze bakıp Fenerbahçe’yi olduğu yerden çıkarmamız gerekiyor. Kendi adıma yaptığım hatalar ve yanlışlar var. Başkanımızdan ve takım arkadaşlarımızdan özür diliyorum. Kırmış olduğum insanlar olabilir, sizlerin huzurunda onlardan özür diliyorum. Ben her zaman Fenerbahçeli ile oldum Fenerbahçe ile var oldum.