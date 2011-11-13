Volkan Demirel: Bu maçı buraya alanın...

T24 - Fenerbahçe, “Milli amaç tektir, rengi de kırmızı-beyazdır” başlıklı bir açıklama yayınlayarak, Hırvatistan maçında kaleci Volkan’a gösterilen tepkilerin, ay-yıldızlı ekibe zarar verdiğine dikkat çekerek Federasyon'u göreve çağırdı.



Volkan Demirel’in, Hırvatistan ile oynanan milli maçta kale arkası tribündeki taraftarlarla yaşadığı tartışma, Fenerbahçe Kulübü’nün tepkisini çekti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Volkan’ı hedef alan protestoların, ay-yıldızlı ekibe büyük zarar verdiği kaydedildi.



“Milli amaç tektir, rengi de kırmızı-beyazdır” başlıklı açıklamada şu ifadeler yer aldı:



“Milli maçı, bir hesaplaşma veya kin kusma vesilesi olarak görenlerin zamansız ve çirkin protestoları, sahadaki hiçbir isme değil, Türkiye’ye zarar vermektedir. Bu büyük yanlıştan artık dönülmeli, milli formaya hak ettiği saygı gösterilmelidir. Üç ay önce Estonya ile yapılan maçta da aynı şeyler yaşanmıştı. Ders alınmadığını görüyor, milli duygularla sahaya çıkan oyuncular için gerekli koşulların hâlâ oluşturulamadığını hayretle izliyoruz.”



Milli futbolcuların, taraftar tepkisine yönelik verdiği karşılığın hoş görülmediği de vurgulanarak, “Ülkemize yakışmayan bu durumun tekrarlanmaması için bir takım önlemlerin alınması zaruridir. Bu bağlamda yetkililerin üzerlerine düşeni yapmasını ve milli duygularla sahaya çıkan oyuncuların tribünlerle karşı karşıya gelmesini önlemek için artık adım atmasını bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Koridorlarda adeta çıldırdı



Hırvatistan maçının son bölümlerinde özellikle kale arkasındaki taraftarların protestolarına hedef olan Volkan Demirel çifte şok yaşadı. Milli kalecinin soyunma odası koridorunda, “Bu maçı buraya alanın...” dediği ifade edildi.





