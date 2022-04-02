Volkan Demirel: Bir penaltı var; doğru veya yanlış...

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'de 2-0 kaybettikleri Galatasaray karşılaşması sonrası konuştu.

"İlk 15 dakikayı atlatıp, ondan sonra oyunun tamamen hakimi olmayı hedefliyorduk." diyen VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Bu süreçte verilen bir penaltı var. Doğru veya yanlış, yorum yapmayacağım, sonrasında yediğimiz basit bir golle 2-0 geriye düştük." dedi.

Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük 3-4 takımından biri olduğunu söyleyen Volkan Demirel, Onlara karşı bu kadar şans yakalamışken atamazsanız mağlup olmanız normal. Üzüldüm çünkü iyi organize olduğumuzu düşündüm ki goller dışında takımımdan çok memnunum." şeklinde konuştu.

Genç teknik adam, "Ülkemizde geriden oyun kurma fantezisi var. Bu sistem rakibe göre uygun. Galatasaray'a gelip ilk 15 dakika böyle başlarsanız, olay farklı yerlere gider. Baskı yiyebileceğimizden daha yavaş hareket ederek zaman geçirmeyi planladık. Penaltı düzenimizi bozdu." dedi.

Mücadelenin kırılma anının verilen penaltı olduğunun altını çizen Volkan Demirel, "Kırılma anı verilen penaltı kararı. Hakem o an görüyor, veriyor. Söyleyince hatalı biz oluyoruz. Söylemeyince kendi kendimizi yiyoruz. Bir sürü şey var." ifadelerini kullandı.