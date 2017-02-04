Volkan Demirel: Beşiktaş bizi iyi tanır; lig maçında elimizden zor kurtulmuşlardı

Fenerbahçe’nin tecrübeli kaptanı Volkan Demirel yarınki derbi öncesi iddialı konuştu. Demirel, ligdeki maçı hatırlatarak Beşiktaş'ın ellerinden zor kurtulduklarını söyledi.

"Beşiktaş’la oynayacağımız Türkiye Kupası maçında ayağa kalkacağız. Rakibimiz bizi iyi tanır. Lig maçında elimizden zor kurtuldular. Bir tek atak yapmadan maçı tamamladılar. Bu kez ise aynısı olmayacak" diyen Demirel, "Kendi sahalarında ezeli rakibimizi yenip tur atlayacağız ve Süper Lig’de üzdüğümüz camiamızı bir nebze olsun sevindireceğiz" ifadesini kullandı.

Zor maçları ve derbileri sevdiklerini söyleyen Volkan, “Uzun bir aradan sonra ilk kez arkamıza rakip sahada taraftarımızı da alacağız. Kazanıp, Türkiye Kupası’nı müzemize götürme yolunda büyük bir engeli aşacağız” diye konuştu