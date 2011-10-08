-Volkan Demirel Azerbaycan maçında yok İSTANBUL (A.A) - 08.10.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Almanya'ya 3-1 yenilerek play-off şansını zora sokan A Milli Takım bir şok da kaleci Volkan Demirel'den gelen haberle yaşadı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 2012 Avrupa Şampiyonası eleme grubundaki son maçında 11 Ekim Salı günü Azerbaycan ile karşılaşacak A Milli Takım'da Volkan Demirel'in baldırındaki sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi. Yapılan açıklamada, A Milli Takım'ın dün Almanya ile oynadığı müsabaka sonrası sol alt baldırında gerilme ve ağrı hisseden Volkan'ın bugün ayrıntılı muayenesi ve ileri radyolojik tetkiklerinin gerçekleştirildiği, tetkikler neticesinde sporcunun sol alt baldır kas grubundan bir tanesinde 1. derece zorlanma tespit edildiği kaydedildi. Tecrübeli kaleci, sakatlığının Azerbaycan maçına kadar olan sürede tam olarak iyileşemeyeceği göz önüne alınarak, sağlık heyetinin önerisi ve teknik heyetin kararıyla aday kadrodan çıkarılırken, bu oyuncunun yerine Fenerbahçe'den kaleci Mert Günok aday kadroya davet edildi.