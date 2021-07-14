Volkan Demirel, A Milli Takım'da görev yapacak mı?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile beraber bir basın toplantısı düzenleyen Volkan Demirel, teknik ekipteki görevinden ayrıldığını açıkladı. Volkan Demirel'e, Milli Takım sorusu da soruldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik ekipte görev yapan Volkan Demirel'in takımdan ayrıldığını söyledi.

Başkan Ali Koç, düzenlenen basın toplantısında ilk olarak söz alarak, "Volkan Demirel, hocalık kariyerine de burada başladı. Hocamız kendi ekibinde Volkan'ın olmasından memnuniyet duyacağını söylediği halde Volkan, bir müddet ayrılmak istediğini söyledi" dedi.

Volkan Demirel ise, "20 yıl önce bu kulübe girdiğimde ne yapacağını bilmeyen bir gençtim. Şimdi 40 yaşındayım. Hedeflerim var. Kendi doğrularımla, yapacaklarımla yoluma devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Milli takıma gidecek mi?

Avrupa Şampiyonası’nda grubunu puansız tamamlayarak turnuvaya veda eden A Milli Takım’da teknik heyet değişikliği yaşandı. Ekibini revizyona giden teknik direktör Şenol Güneş, Emre Belözoğlu’nu yardımcı antrenörü yapma kararı aldı.

Yapılan görüşmenin ardından Belözoğlu A Milli Takım’ın yeni yardımcı antrenörü oldu. Volkan Demirel'e de Milli Takım'a gidip gitmeyeceği soruldu.

Demirel, "Milli takımdan teklif gelirse ona hayır denmez. Milli görev her şeyin üzerindedir. Gelir mi gelmez mi bilmem, bunun kararını ben veremem ama teklif gelirse hayır diyemem" dedi.