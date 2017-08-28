Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin kalecisi ve kaptanı Volkan Demirel, "9 kişi kalan rakip karşısında bile hata yapabiliyoruz" diye konuştu.

Geçen hafta takımının Süper Lig'de Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada uzunca bir süre ıslıklanarak protesto edilen deneyimli kaleci, "Taraftar bize kızmakta haklı. Tribünde olsam aynı tepkiyi veririm" dedi.

35 yaşındaki file bekçisinin maç sonu beIN Sports'a verdiği demeç şöyle:

"Bugün iyi oyun, kötü oyun, kaç gol olmuş önemli değildi. Üzerimizde bir baskı var. İnsanları mutlu edememenin baskısı var. İyi olalım istiyoruz ama üzerimizde bir kara bulut var. Ben de kendimi buna katabilirim.

Hatalardan goller yedik. Bugün yediğimiz golde de penaltı tartışılabilir. Bugün önemli olan ne yaptığımız, kaç gol yiyip attığımız değil kazanmaktı. Galibiyeti aldıktan sonra her şeyin biraz daha kolay olacağını düşünüyorduk.

"İstek; üzerimizde baskı yaratıyor"

9 kişi kalan rakip karşısında bile topu ayağımıza aldığımızda hata yapabiliyoruz. Bu tamamen galip gelme isteğimizden dolayı. Bu istek üzerimizde bir baskı yaratıyor. Baskının sebebi de bizi destekleyen insanları mutlu etmek.

15 senedir buradayım. 500'e yakın lig maçı oynamışım. Bunları daha önce de yaşadım. Bu günler de geçecek. Taraftar kızmakta haklı, ben de tribünde olsam aynı tepkiyi veririm. Elimden geldiği kadar iyi oynamak istiyorum. Her zaman iyi kurtarışlar yapamazsınız. Kalecilikte hatalı gol yemek de var. Bu her zaman oluyor, olacak da."