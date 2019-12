-VOLKAN DEMİREL: "CEVABI PAZAR GÜNÜ VERİRİZ" İSTANBUL (A.A) - 18.09.2010 - Fenerbahçe Futbol Takımı'nın milli kalecisi Volkan Demirel, ''Lige kötü bir başlangıç yapmış olabiliriz ancak bizim Fenerbahçe olduğumuzu kimse unutmasın. Hiç kimse Fenerbahçe için küçümseyici sözler söyleyemez; söyleyenlere de en iyi cevabı pazar günü veririz'' dedi. Volkan'ın Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamalar, kulübün internet sitesinde de yayınlandı. Beşiktaş'ın formda bir ekip olduğunu ifade eden Fenerbahçeli kaleci, şunları kaydetti: ''Şu an Beşiktaş daha iyi gözüktüğü için favori gösterilebilir ancak hiçbir derbinin sonucu önceden bilinemez. Geçmişte de bunun bir çok örneği var. Fenerbahçe'nin derbilerde nasıl futbol oynadığı da ortada. Kağıt üzerinde iyi gözüken onlar olabilir ancak benim düşüncem kazanabileceğimiz bir maç olduğu yönünde. Lige kötü bir başlangıç yapmış olabiliriz ancak bizim Fenerbahçe olduğumuzu kimse unutmasın. İyi bir takımız ama bu henüz sahaya yansımadı. Oynadığımız maçlarda kötü sonuçlar aldık, ancak bunları birbirimize alışma maçları olarak görebiliriz. Ne olursa olsun hiç kimse Fenerbahçe için küçümseyici sözler söyleyemez; söyleyenlere de en iyi cevabı pazar günü veririz.'' -''GALİBİYET UYUMUN ARTMASINI SAĞLAYACAKTIR''- Yeni transferler nedeniyle takımın tam anlamıyla birbirine alışmasının biraz zaman alabileceğini anlatan Volkan Demirel, derbi maçta alınacak galibiyetin, takım içindeki uyumu artıracağını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: ''Birçok yeni transferimiz olduğu için birbirimize alışmamız biraz zaman alacaktır. Buna dair ufak tefek sorunlar olduğu görülebilir ancak ben de arkadaşlarım da bunun en kısa sürede düzelmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Derbideki bir galibiyet uyumumuzun artmasını sağlayacaktır. Fenerbahçe camiası olarak bu galibiyete çok ihtiyacımız var ve aynı çatı altında toparlanıp bu işin üstesinden geleceğimizi biliyoruz. Ben sadece Fenerbahçelilerin gereken şeyleri yapmalarını ve takımlarına gerekli desteği vermelerini istiyorum. Biz zaten saha içinde birbirimize destek olacağız. Onların da desteği ve motivasyonuyla bu maçtan galibiyetle ayrılacağız. Fenerbahçe çok büyük bir camiadır. Türkiye'nin en büyüğüdür. Yeni gelen arkadaşlarımıza buradaki derbi havalarını anlatıyoruz. Onlar kendi ülkelerinden de biliyorlar bunu. Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin Türkiye için nasıl bir önem taşıdığını onlara anlattığımızı düşünüyorum. Bütün camia bu çatının altında üzülüyor, bu çatının altında seviniyor. İleriye doğru bakarak, geçmişi unutarak birbirimize kenetlenmemiz gerekiyor. Bu maçı kazanıp emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz.'' -''BÜTÜN FENERBAHÇELİLERİN SONSUZ DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ''- Milli kaleci, geçmişi unutmaları, önlerine bakmaları gerektiğini belirterek, şöyle dedi: ''Bütün Fenerbahçelilerin sonsuz desteğini bekliyoruz. Stadımızı doldurmalarını ve onlara güzel bir skor hediye etmeyi istiyoruz. Onların desteği bizim için ekstra motive, ekstra güç oluyor. Onlar yanımızda olunca nasıl futbol oynadığımız da zaten ortada. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda her zaman olduğu gibi onları yine yanımızda görmek istiyoruz. Geçmişi geri getiremeyiz, fakat onların desteğine her zaman ihtiyacımız var. Bizim için önemli olan bu. Belki maç 80 dakika berabere gidecek, belki erken gol yiyeceğiz, fakat taraftarımız vazgeçmeden bize destek olsun. Taraftarımız tepki gösterirse bu bizi olumsuz etkiler. Maçın sonuna kadar bizimle olmalarını istiyoruz.''