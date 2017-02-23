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Spor

Volkan Demirel 1,5 ay yok

Demirel, Krasnodar maçında sakatlanmıştı

23 Şubat 2017 18:53

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Rusya'nın Krasnodar takımı ile oynadığı son 32 turu rövanş maçında sakatlanan kaleci Volkan Demirel, 1,5 ay sahalardan uzak kalacak. 

Fenerbahçe Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre, maçın ikinci yarısında hissettiği şiddetli ağrı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Volkan Demirel'in yapılan kontrollerinde, sağ bacak üst arka adalesinde bulunan kas grubunda üçüncü derecede yırtık tespit edildi.

Kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu gözetiminde tedavisine başlanan tecrübeli kalecinin yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

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