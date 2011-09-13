-Volkan: Başkanımızın gözü arkada kalmasın İSTANBUL (A.A) - 12.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmasında Orduspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel, ''Başkanımızın gözü arkada kalmasın, bizler buradayız. Biz onun evlatlarıyız ve bize bıraktığı Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz'' dedi. Karşılaşmadan sonra yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Volkan, şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Fenerbahçe Kulübü Aziz Yıldırım'a yönelik verdiği mesajda, ''Başkanımızın gözü arkada kalmasın, bizler buradayız. Biz onun evlatlarıyız. Biz onu başkanımız gibi görmüyoruz. Biz onun evlatlarıyız ve bize bıraktığı Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz'' ifadesini kullandı. Volkan Demirel, karşılaşmayla ilgili olarak da Orduspor karşısında önemli 3 puan kazandıklarını belirterek, ''Bugün önemli olan 3 puanla lige başlamaktı. Bir golle de olsa bunu başardığımız için mutluyuz. Biz bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Orduspor'u da tebrik etmek lazım. İyi takım kurmuşlar, iyi de mücadele ettiler'' diye konuştu. Sarı-lacivertli taraftarların karşılaşmada yer almasını çok istediklerini dile getiren Volkan, ''Keşke bugün taraftarımız da olsaydı. Diliyoruz ki ilerleyen haftalarda bir daha ayrılmayacağız. Onlar da umarım bunu anlamışlardır. Onlardan tek istediğimiz bu tip basit hatalarla bizi artık yalnız bırakmasınlar. Hepimiz sinirliyiz, hepimiz kederliyiz ama tepkimizi desteğimizle verelim, sahaya girmeyelim. Tepkimizi koyalım ama bir daha ne onlar ne de biz bu durumu yaşamayalım'' değerlendirmesinde bulundu.