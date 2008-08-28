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Spor

Volkan: Barajı ayarlayamadım

Volkan Demirel, Fenerbahçemizin Partizan'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Demirel, Fenerbahçe'nin yediği golün barajın net olarak kur

28 Ağustos 2008 03:00


Volkan Demirel, Fenerbahçemizin Partizan'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Demirel, Fenerbahçe'nin yediği golün barajın net olarak kurulamamasıyla ilgili olduğunu söyledi.

Volkan, "Gol yedik ama sonuçta kazanan biz olduk ve hedefimize ulaştık.Amacımız Şampiyonlar Ligi'ne kalmaktı. Bu maçı kazanarak bu hedefimize ulaştık. Bu galibiyette payı olan bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Eleştirilere maruz kalıyoruz ama şu an bu eleştiriler için çok erken. Zamanla daha iyi olacağımıza inanıyorum.Taktik anlayışımızda bir değişiklik yok.

Biz Fenerbahçe olarak her maça kazanmak için çıkıyoruz. Gaziantep maçına da bu hedef doğrultusunda çıkmıştık ama olmadı. Son 4-5 senedir Fenerbahçe lige kötü başlıyor, beraberlikler ve mağlubiyetler aldığımız oldu ama sonrasında toparlayarak gerçek Fenerbahçe'yi göstermesini bildik" diye konuştu.

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