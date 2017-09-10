T24 LogoT24 Logo
Spor

Volkan Babacan, kendisine 'pet şişe' atan 'taraftara' seslendi: Bizim sevdiklerimiz de maçı izliyor

Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşmasında ikinci yarının başında, milli kaleciye pet şişe atıldı

10 Eylül 2017 01:07

Başakşehir'in Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçta ikinci yarının başında kafasına Fenerbahçe tribünlerinden pet şişe fırlatılan ve bir süre sakatlık geçiren Volkan Babacan, "Şişeyi atan bilsin, bizim de sevdiklerimiz maçı izliyor" diye konuştu.

Volkan Babacan, maç sonu yayıncı kuruluşa şunları kaydetti:

"Burada hiç galip gelemiyorduk. Çok mutluyuz. Bunu başarmaya gelmiştik buraya. Hakemler, hatalar yapıyor, bizler hatalar yapıyoruz... Bugün başıma gelen olaylar... Fenerbahçe'nin ekmeğini yemiş, altyapısından çıkmış bir oyuncuyum. Kaleciliğe burada başladım. Bu mesleği yapıyorsam, Fenerbahçe'nin katkısı çok büyük...

Oyunda hatalar oluyor. Bugün yapılanın hata olduğunu düşünmüyorum. Umarım şişeyi atan vatandaşımız da ailemizin, sevdiklerimizin maçı izlediğini biraz akıllarında tutar."

ETİKETLER

Volkan Babacanpet şişetaraftaraile

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24