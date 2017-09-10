Volkan Babacan, kendisine 'pet şişe' atan 'taraftara' seslendi: Bizim sevdiklerimiz de maçı izliyor

Başakşehir'in Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçta ikinci yarının başında kafasına Fenerbahçe tribünlerinden pet şişe fırlatılan ve bir süre sakatlık geçiren Volkan Babacan, "Şişeyi atan bilsin, bizim de sevdiklerimiz maçı izliyor" diye konuştu.

Volkan Babacan, maç sonu yayıncı kuruluşa şunları kaydetti:

"Burada hiç galip gelemiyorduk. Çok mutluyuz. Bunu başarmaya gelmiştik buraya. Hakemler, hatalar yapıyor, bizler hatalar yapıyoruz... Bugün başıma gelen olaylar... Fenerbahçe'nin ekmeğini yemiş, altyapısından çıkmış bir oyuncuyum. Kaleciliğe burada başladım. Bu mesleği yapıyorsam, Fenerbahçe'nin katkısı çok büyük...

Oyunda hatalar oluyor. Bugün yapılanın hata olduğunu düşünmüyorum. Umarım şişeyi atan vatandaşımız da ailemizin, sevdiklerimizin maçı izlediğini biraz akıllarında tutar."