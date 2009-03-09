Volkan 4. kez kızardı



Volkan Demirel son 2 sezonda 4.kez kırmızı kart gördü. Fenerbahçe ve A Milli takımın kalecisi Volkan Demirel, son 2 sezonda oynadığı resmi maçlarda 4.kez kırmızı kart gördü.



Volkan Demirel geçen sezon Ali Sami Yen stadında oynanan Fortis Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Galatasaray'a karşı 90.dakikada kırmızı kart görmüş, 2008 Avrupa Şampiyonası grup maçında A Milli forma ile Çek Cumhuriyeti'ne karşı 90.dakikada kırmızı kart görmüş, 2008-09 sezonunda Hacettepe ile oynanan maçta yine 90.dakikada hakeme itirazdan kırmızı kart görmüş son olarak Kayserispor deplasmanında 54.dakikada rakibine centilmenlik dışı hareket yaptığından dolayı kırmızı kart gördü.



KAYSERİ'YE 10 KİŞİ YARAMIYOR...



Kayserispor bu sezon rakibinin kırmızı kart gördüğü 5 Süper Lig maçını da kazanamadı. Süper Lig'de bu sezon Kayserispor takımının rakibi 5 kez kırmızı kart gördü. Antalyaspor maçında Hakan Özmert, Trabzonspor maçında Egemen Korkmaz, Sivasspor maçında Fabio Bilica, Galatasaray maçında Cassio Lincoln, Fenerbahçe maçında Volkan Demirel kırmızı kart gördü. Oynanan bu 5 maçta da Kayserispor sahadan galip ayrılmadı. Antalyaspor ve Sivasspor maçlarını 0-0, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarını 1-1 berabere bitiren Kayserispor, Fenerbahçe karşısında ise sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

