Voleybolun ana sponsoru Vestel

teknoloji firması Vestel, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) ana sponsoru oldu.

Anlaşma kapsamında Türkiye'nin kadın voleybolunda en üst ligi, iki sezonluğuna Vestel Venus Sultanlar Ligi adını aldı. Vestel, Türk Milli Voleybol Takımları ana sponsorluğu yanı sıra, TVF tarafından düzenlenen Efeler Ligi, Kupa Voley, Pro Beach Tour ve diğer organizasyonlarının da resmi sponsorluklarını üstlendi.

Vestel, Türk voleybolunun geleceğini şekillendiren ve yüzlerce sporcunun yetişmesini sağlayan TVF Voleybol Okulları Fabrika Voleybol'u da resmi sponsor olarak destekleyecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı, Vestel logolu formalarla mücadele edecek.