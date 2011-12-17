-Voleybolda Türkiye-Bulgaristan işbirliği -Türkiye, Bulgaristan ile birlikte erkekler ve bayanlarda 2015 Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemeye talip olacak -Voleybol Federasyonu Başkanı Karabıyık: -''Bulgaristan ile birlikte 2015 Avrupa Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için aday olacağız'' -''Son yıllarda böyle bir trend başladı. İki ülke olunca hem şansınız yükseliyor, hem de bütçeler düşüyor'' İSTANBUL (A.A) - 17.12.2011 - Alim Tunçay - Türkiye, komşusu Bulgaristan ile birlikte erkekler ve kadınlarda 2015 Avrupa Voleybol Şampiyonaları'nı düzenlemeye talip olacak. Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem erkekler hem de kadınlarda 2015 Avrupa Şampiyonası'nı almak için Bulgaristan ile birlikte başvuracaklarını kaydederek, ''Büyüklerde hem erkekler hem de bayanlar 2015 Avrupa Şampiyonalarına ev sahipliği için Bulgaristan ile birlikte aday olmaya karar verdik'' dedi. Türkiye'nin 2003 yılında kadınlarda, 2009 yılında da erkeklerde Avrupa Şampiyonası'na tek başına ev sahipliği yaptığını hatırlatan Karabıyık, ''İlk kez bir ülkeyle birlikte müşterek başvuru yapacağız. Son yıllarda böyle bir trend başladı. 2011 Avrupa Şampiyonalarını bayanlarda İtalya ile Sırbistan, erkeklerde ise Avusturya ile Çek Cumhuriyeti birlikte düzenledi. İki ülke olunca hem şansınız yükseliyor, hem de bütçeler düşüyor'' diye konuştu. Karabıyık, hem erkekler, hem de bayanlar Avrupa Şampiyonalarına ev sahipliği için aday olacaklarına dikkati çekerek, ''İtalya ve Sırbistan bayanlar, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti ise erkekler şampiyonasını düzenledi. Biz farklı olarak iki şampiyonayı da düzenlemek için aday oluyoruz. Eğer şampiyonayı alırsak, erkeklerin finali Bulgaristan'da, bayanların finali ise Türkiye'de yapılacak'' ifadelerini kullandı. (CAY-FAN)