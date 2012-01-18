-Voleybolda Türk temsilcisi bir üst tura yükseldi ANKARA (A.A) - 18.01.2012 - Aroma Erkekler Voleybol Birinci Ligi takımlarından Arkas Spor, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde (A) Grubundaki 6. ve son maçında Bulgar CSKA Sofya'yı 3-0 yenerek, bir üst tura yükseldi. Ligde bu hafta, gruplarda bu hafta 6. ve son maçlar yapılırken, (A) Grubunda lider olan Arkas Spor, gruptaki son maçında Bulgar CSKA Sofya'ya konuk oldu. Başkent Sofya'daki Arena Armeets'de yapılan ve Polonya'dan Pawel Burkıewıcz ile Macar Zsolt Mezöffy hakem ikilisinin yönettiği karşılaşmayı, 25-17, 25-23 ve 25-19'luk setlerle 3-0 alan Türk temsilcisi grubunu 15 puanla lider tamamladı ve tur atladı. Arkas Spor'un, 27 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında yapılacak play-off'lardaki rakibi tüm grup maçları tamamlandıktan sonra belli olacak.