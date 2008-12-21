Voleybolda skandal!

Voleybolda, Aroma 1. Erkekler Gençler Ligi'nde dün yapılan Halkbank-Galatasaray maçında ilginç bir olay yaşandığı öğrenildi.



Halkbank'ın 2-1 üstünlüğüyle biten karşılaşmanın baş hakemi Sevgi Görgülü, takımlar soyunma odalarına gittikten ve bir sonraki maçın oyuncuları ısınmak için sahaya çıktıktan sonra, oyuncuları geri çağırdı. Hakemin isteği üzerine tekrar oynanan son seti kazanan Galatasaray, karşılaşmadan da 2-1 galip ayrıldı.



Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Halkbank Alt Yapı Koordinatörü Salih Yergin, Voleybol Federasyonu'na itiraz dilekçesi verdiklerini belirterek, "Hakemlerden aldığım bilgiye göre, son setin son sayısında topun çizgi dışına çıkıp çıkmadığıyla ilgili yanlış bir karar alınmış. Hakem son seti bu nedenle yeniden oynatmış. Ancak baş hakemin bitiş düdüğünü çaldıktan sonra seti yeniden oynatma hakkı var mı bilmiyorum. Biz itirazımızı yaptık. Sonucu bekliyoruz" diye konuştu.



Uluslararası hakemlerden Ümit Sokullu ise prensip olarak böyle bir kararın alınamayacağını ve hakemlik kariyeri boyunca böyle bir olaya rastlamadığını kaydederek, "Ancak yine de Sevgi Görgülü'nün raporunu görmek gerek. Hangi gerekçeyle böyle bir karar aldı bilmiyorum" dedi.



Federasyon başkanı Erol Ünal Karabıyık da, hakemin olayla ilgili raporunu görmeden ve Halkbank'ın itiraz dilekçesini değerlendirmeden bir açıklama yapamayacağını kaydetti.

