Voleybolda kötü bir yıl



2008'de A Milli erkek voleybol takımımız olimpiyatlara katılamadı. Bayan voleybol milli takımı Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.





A Milli Voleybol takımları 2008'de ulusları organizasyonlarda beklenen başarıyı sergileyemedi.



A Erkek Voleybol Milli Takımı, olimpiyat elemelerinde Sırbistan, Almanya ve Finlandiya'nın yer aldığı gruptan çıkamadı. Çin'in Pekin kentinde düzenlenen olimpiyat oyunlarına bu gruptan Sırbistan gitme hakkı elde etti.



A Bayan Voleybol Milli Takımı ise Pekin Olimpiyatları elemelerinde Almanya, Hollanda ve Polanya'nın yer aldığı grupta mücadele etti. Bayan voleybolcular da gruptan çıkamayarak olimpiyatlar oyunlarında yer alamadı. Bu gruptan çıkan Polonya, 2. tur elemelerinde ise 2. oldu.



Geçen yıl A Bayan Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası 2. raund 1. turnuvada İsrail'de Yunanistan, İsrail ve Karadağ'ın yer aldığı grupta 2. oldu. Bayan Milliler, 13-15 Haziran tarihlerinde oynanan 2. rauntta ise 1. olarak finallere yükselme başarısı gösterdi.



A Erkek Voleybol Milli Takımı, 2009 Avrupa Şampiyonası grup maçlarına ev sahibi olduğu için katılmadı.



Erkekler Voleybol Takımı Avrupa Ligi Grup Finalinde 3. olurken, Bayan Milliler ise Japonya'daki Grand Prix'de gruptan çıkamayarak finallere veda etti.



A Erkek Voleybol Milli Takımı 2009 Avrupa Şampiyonası'nda Almanya, Fransa ve Polonya'nın yer aldığı (A) Grubunda mücadele edecek. A Bayan Voleybol Milli Takımı ise B Grubu'nda İtalya, Almanya ve Fransa ile karşılaşacak.



2009 yılı Avrupa Voleybol Ligi'nde erkekler ve bu yıl ilk kez düzenlenecek bayanlar statüsünde de rakipler belli oldu.



A Bayan Voleybol Milli Takımı (B) Grubu'nda Fransa, Romanya ve İngiltere ile A Erkek Voleybol Milli Takım ise A Grubu'nda İspanya, Hırvatistan ve İngiltere ile eşleşti.



Voleybol Milli Takımlarının 2008'de yaptıkları maçlar ve sonuçları şöyle:



A Milli Erkek Voleybol Takımı Olimpiyat Elemeleri



Türkiye-Finlandiya............................( 2 - 3 )



Almanya-Türkiye..............................( 3 - 2 )



Türkiye-Sırbistan..............................( 1 - 3 )





A Milli Bayan Voleybol Takımı Olimpiyat Elemeleri



Almanya-Türkiye..............................( 3 - 0 )



Türkiye-Hollanda..............................( 3 - 1 )



Türkiye-Polonya...............................( 1 - 3 )





A Milli Bayan Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası 1. Turnuva



Türkiye-Yunanistan............................( 1 - 3 )



Karadağ-Türkiye...............................( 0 - 3 )



İsrail-Türkiye...................................( 1 - 3 )



(Bayan Milliler İsrail'in ardından 2. oldu.)



A Milli Bayan Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası 2. Turnuva



Türkiye-İsrail...................................( 3 - 0 )



Karadağ-Türkiye...............................( 0 - 3 )



Yunanistan-Türkiye...........................( 1 - 3 )



(Bayan Milliler 1. olarak finale kaldı.)





A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Ligi 1. Ayak



Belarus-Türkiye...............................( 3 - 2 )



Türkiye-Almanya..............................( 3 - 1 )



Türkiye-Avusturya............................( 3 - 1 )



(Türkiye grup ikincisi oldu)



A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Ligi 2. Ayak



Avusturya-Türkiye............................( 1 - 3 )



Türkiye-Belarus...............................( 3 - 1 )



Türkiye-Almanya..............................( 2 - 3 )



(Türkiye grup birincisi oldu)





A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Ligi 3. Ayak



Türkiye-Avusturya............................( 1 - 3 )



Türkiye-Belarus...............................( 3 - 2 )



Almanya-Türkiye..............................( 3 - 0 )



(Türkiye grup ikincisi oldu)





A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Ligi 4. Ayak



Almanya-Türkiye..............................( 3 - 1 )



Türkiye-Belarus...............................( 3 - 0 )



Avusturya-Türkiye............................( 3 - 0 )



(Türkiye grup ikincisi oldu)





A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Ligi Final



Slovakya-Almanya.............................( 3 - 2 )



Hollanda-Türkiye..............................( 3 - 1 )



Almanya-Türkiye..............................( 2 - 3 )



Slovakya-Hollanda............................( 3 - 1 )



(Türkiye 3. oldu)





A Milli Bayan Voleybol Milli Takımı Grand Prix 1. Hafta



Türkiye-ABD...................................( 3 - 1 )



Japonya-Türkiye..............................( 3 - 2 )



Kazakistan-Türkiye...........................( 0 - 3 )



(Türkiye grup birincisi, genel sıralama üçüncüsü)





A Milli Bayan Voleybol Milli Takımı Grand Prix 2. Hafta



Türkiye-Almanya..............................( 3 - 1 )



Brezilya-Türkiye..............................( 3 - 0 )



Türkiye-Kazakistan...........................( 3 - 0 )



(Türkiye grup ikincisi, genel sıralam beşincisi)







A Milli Bayan Voleybol Milli Takımı Grand Prix 3. Hafta



İtalya-Türkiye.................................( 3 - 1 )



ABD-Türkiye...................................( 3 - 1 )



Polonya-Türkiye..............................( 3 - 0 )



(Türkiye grup dördüncüsü oldu. Genel sıralama altıncısı olan Milliler finale kalamadı)

