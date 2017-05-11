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Spor

Voleybolda hedef dünya şampiyonası

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, 19-21 Mayıs'ta Avrupa kıta elemelerinde Dünya Voleybol Şampiyonası vizesi almak için mücadele edecek

11 Mayıs 2017 23:02

0 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele edecek milli takımın antrenörü Mustafa Suphi Doğancı, İzmir'in kamp yapmak için ideal bir yer olduğunu, oyuncuların çoğunun müsabakalarını tamamlayıp 1-2 gün içinde kampa geldiğini belirtti.

Şartların uygun olmasının yorgunluğu unutturduğunu kaydeden Doğancı, dünya şampiyonasına gitmek için karşılaşacakları ekiplerden Hollanda ve Rusya'nın sert ekipler olduğunu kaydetti.

Doğancı, Rusya'nın son Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bizi yenerek şampiyon olmuşlardı. Görüntülerini izlediğimizde çok komple, sert bir takım olduklarını görüyoruz. Son 10 yıldır milli takımları yakından takip ediyorum ve sıkça görev yapıyorum, Bizim bu jenerasyonumuz son dönemdeki en kapasiteli, en gelecek vaat eden grup ancak geliştirmemiz gereken çok şey var. Hırvatistan daha zayıf bir rakip ama Hollanda ve Rusya maçları bizim için önemli bir test olacak. Kapasiteliyiz diyorsak, bunu sahada göstermemiz lazım. Sistemimizi oturtabilirsek sonuç alabileceğimizi düşünüyorum."

Elemeler

Dünya şampiyonasına katılmak için Avrupa elemelerinin ikinci turunda F Grubu'nda 19-21 Mayıs'ta Hırvatistan, Hollanda ve Rusya ile karşılaşacak Türkiye, Turgutlu'daki Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'ndaki müsabakalarda 19 Mayıs Cuma günü Hırvatistan'la, bir gün sonra Hollanda'yla, 21 Mayıs Pazar günü de Rusya ile karşılaşacak. Grubu lider tamamlayacak ekip, dünya şampiyonasında mücadele etme hakkı kazanacak.

İzmir kampını tamamlayan ve Turgutlu'ya geçen milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Aslıhan Kılıç, Ayçin Akyol, Buket Gülübay, Ceren Nur Domaç, Çağla Erdem, Ezgi Akyaldız, Melisa Memiş, Saliha Şahin, Selmin Karahan, Sinem Bayazıt, Tuğba Şenoğlu, Tutku Burcu Yüzgenç, Yasemin Güveli, Zehra Güneş

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