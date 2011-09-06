-Voleybolda fikstür heyecanı ANKARA (A.A) 06.09.2011 - Voleybolda Aroma Bayanlar ve Erkekler Birinci Liglerinin 2011-2012 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Başkent Spor Salonu bünyesindeki toplantı salonunda, federasyon başkanı Erol Ünal Karabıyık ve bazı yönetim kurulu üyeleri ile bayanlar ve erkekler birinci liglerinde mücadele edecek takımlarının yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen fikstür çekiminde, yeni sezonun maç programları belirlendi. Fikstür çekimi öncesinde kulüp temsilcilerine hitaben bir konuşma yapan Voleybol Federasyonu Başkanı Karabıyık, olimpiyat elemeleri nedeniyle, geçen sezonlarda oynatılan play-off sistemi yerine liglerin bu sezon iki grupta turnuva şeklinde yapılacağını, bunun, lig sürecini kısaltmaya yönelik bir uygulama olduğunu söyledi. Karabıyık, Aroma ve Teledünya liglerine katılacak tüm takımlara başarılar dileyerek, iyi bir sezon geçirmeleri temennisinde de bulundu. -İlk hafta iki derbi oynanacak- Aroma Bayanlar Birinci Ligi'nin fikstürünün belirlendiği kura çekimi sürpriz eşleşmelere de sahne oldu. Ligin en güçlü 4 takımı olan Fenerbahçe, Galatasaray Medical Park, Eczacıbaşı Vitra ve Vakıfbank Türk Telekom ilk hafta birbirleriyle karşılaşacaklar. Kura çekimine göre sezonun açılış haftasında Fenerbahçe-Galatasaray Medical Park, Eczacıbaşı Vitra-Vakıfbank Türk Telekom, derbi mücadelelerinde puan arayacak. -12'şer takım mücadele edecek- Aroma Bayanlar ve Erkekler Birinci Liglerinde yeni sezonda da 12'şer takım puan mücadelesi verecek. İki devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalar 12-13 Ekim'de başlayacak. Bayanlar ligine 24 Ekim-25 Kasım 2011, erkekler ligine ise 3 Kasım-9 Aralık 2011 tarihleri arasında olimpiyat elemeleri nedeniyle ara verilecek. Liglerde ilk devre ise 3-4 Ocak'da sona erecek. İkinci devre karşılaşmaları bayanlar liginde 14 Ocak-14 Mart 2012, erkekler liginde ise 21 Ocak-25 Mart 2012'de tamamlanacak. Final turnuvaları ise Nisan 2012'de oynanacak. -Süper Kupa maçları- Erkeklerde, 8 Ekim'de Fenerbahçe ile Arkas Spor, bayanlarda da 9 Ekim'de Fenerbahçe ile Eczacıbaşı Vitra takımları arasında Süper Kupa karşılaşmaları yapılacak. -İlk hafta karşılaşmalarının programı- Liglerin final etapları sonunda lig şampiyonu olan takımların ülkemizi Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde, Türkiye Kupası'nı kazanan takımların ise CEV Cup'ta temsil edeceği 2011-2012 sezonunun ilk hafta maçlarının programı ise şöyle: AROMA BAYANLAR BİRİNCİ LİGİ --------------------------- Fenerbahçe-Galatasaray Medical Park Eczacıbaşı Vitra-Vakıfbank Türk Telekom Nilüfer Belediye-Beşiktaş Ereğli Belediyesi-TED Kolejliler MKE Ankaragücü-Yeşilyurt İller Bankası-Pursaklar Voleybol İhtisas AROMA ERKEKLER BİRİNCİ LİGİ --------------------------- Maliye Milli Piyango-Arkas Spor Halkbank-4 Eylül Belediyesi Ziraat Bankası-Çankaya Belediyesi ANKA Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor Niksar Belediyesi-Galatasaray Yurtiçi Kargo Tokat Belediye Plevne-Gümüşhane Torul Gençlik -Teledünya Türkiye Kupası kuraları da çekildi- Fikstür çekiminin ardından Teledünya Türkiye Kupası'na katılacak bayan ve erkek takımlarının maç programı da açıklandı. Toplam 21 takımın 4 grupta tek devreli lig usulü mücadele edeceği kupa maçları sonunda gruplarında ilk iki sırayı alacak 8 takım ile gruplarında en iyi 3'üncü olan 3 takım ikinci eleme turlarına katılmaya hak kazanacak. Öte yandan, Aroma Bayanlar ve Erkekler 2. ve 3. liglerinin de lig fikstürleri yapılan kura çekimleriyle belirlendi.