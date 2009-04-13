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Spor

Voleybolda Fenerbahçe finalde

13 Nisan 2009 00:59


Aroma Erkekler Voleybol Birinci Ligi play-off yarı final maçlarının 5. maçında Fenerbahçe, Arkasspor’u 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Aroma Erkekler Voleybol Birinci Ligi play-off yarı finalinin 5. ve son maçında Fenerbahçe, Arkasspor'u 3-0 yendi.

Seride rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Fenerbahçe, finalde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin rakibi oldu. Ligde ''normal sezonu'' ilk sırada tamamlayan Arkasspor, geçen sezon da yarı finalde Fenerbahçe'ye elenmişti.

Bu arada dünkü maçta takımlarını destekleyen Fenerbahçeli taraftaların, bugünkü karşılaşmaya ilgi göstermedikleri gözlendi.

ARKASSPOR: 0 - FENERBAHÇE: 3
Salon: Atatürk
Hakemler: Nihat Ermihan xx, Mehmet Demirdelen xx
Arkasspor: Hüseyin xx, Ahmet xx, Gruszka xx, Duerden xx, Suela xx, Emin xx (Nuri xx, Bülent x, Burutay x, Mustafa x, Kadir x)
Fenerbahçe: Arslan xxx, Grbiç xxx, Coskoviç xxx, Billings xxx, Fatih xxx, Hakan xxx (Serkan xxx) Setler: (15-25, 22-25, 19-25)
Süre: 76 Dakika (24, 26, 26)

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