T24 LogoT24 Logo
Spor

Voleybolda Avrupa kupaları iptal edildi

23 Nisan 2020 23:17

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), 2019-2020 sezonunun (Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası) Koronavirüs salgını nedeniyle iptal olduğunu kulüplere bildirdi.

Organizasyonlar daha önce, salgının Avrupa'da yayılmasını önlemek için alınan tedbirler doğrultusunda birkaç kez ileri bir tarihe alındıktan sonra süresiz ertelenmişti.

CEV'in yapmış olduğu açıklamaya göre, 2020 yılında Avrupa kupalarının kalan tüm maçları ve 16 Mayıs'ta Berlin'de düzenlenmesi planlanan Süper Finaller iptal edilirken, kupalarda şampiyon belirlenmeyecek.

ETİKETLER

CEVAvrupa voleybolvoleybolCEV Şampiyonlar LigiŞampiyonlar Ligi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24