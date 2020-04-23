Voleybolda Avrupa kupaları iptal edildi

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), 2019-2020 sezonunun (Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası) Koronavirüs salgını nedeniyle iptal olduğunu kulüplere bildirdi.

Organizasyonlar daha önce, salgının Avrupa'da yayılmasını önlemek için alınan tedbirler doğrultusunda birkaç kez ileri bir tarihe alındıktan sonra süresiz ertelenmişti.

CEV'in yapmış olduğu açıklamaya göre, 2020 yılında Avrupa kupalarının kalan tüm maçları ve 16 Mayıs'ta Berlin'de düzenlenmesi planlanan Süper Finaller iptal edilirken, kupalarda şampiyon belirlenmeyecek.