-VOLEYBOLDA "2+1" KESİNLEŞTİ ANKARA (A.A) - 24.05.2011 - Voleybolda son günlerin en önemli gündem maddesi olan yabancı oyuncu sayısıyla ilgili tartışmalara nokta konuldu. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Yönetim Kurulu, yabancı oyuncu sayısının 2011-2012 sezonundan itibaren ''2+1'' olarak uygulanması yönündeki kararından vazgeçmedi. TVF Yönetim Kurulu, camiada gruplaşmalara yol açan ve bir hayli tartışılan konuyla ilgili kesin karara varmak için, sabah saat 11.00'de Beştepe'deki TVF binasında toplandı. Alınan bilgiye göre toplantıda, daha önce TVF Yönetim Kurulu tarafından alınan ve yabancı oyuncu sayısının 2011-2012 sezonundan itibaren 2+1 olarak uygulanması yönündeki karar oylamaya sunuldu. Oylamada 10 üye ''evet, karar uygulamaya konulsun'' derken, 5 üye ''hayır, karar değiştirilsin'' yönünde oy kullandı. Böylece oy çokluğuyla 2010-2011 sezonuna kadar uygulanan yabancı oyuncu sınırlamasının 2+1'e çekilme kararı kesinleşmiş oldu. Bu arada, son derece gergin geçtiği öğrenilen toplantıda, Akif Üstündağ ile Mehmet Çakmak'ın TVF Asbaşkanlık görevlerinden ayrıldıkları bildirildi. Toplantıya ara verildiği ve TVF Yönetim Kurulunun öğleden sonra yeniden bir araya geleceği kaydedildi.