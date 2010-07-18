-VOLEYBOLDA ''2. İSRAİL KRİZİ'' KAPIDA ANKARA (A.A) - 18.07.2010 - Avrupa Bayanlar Voleybol Ligi'nde İsrail'in Türkiye ile aynı grupta olması nedeniyle yaşanan kriz, İsrail'in Ankara'da yapılacak finallere katılma hakkı elde etmesi üzerine yeniden gündeme geldi. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) girişimleriyle İsrail'in B Grubu'nda Türkiye ile yapacağı eleme maçları iptal edilmişti, ancak İsrail'in grup ikincisi olarak Ankara'da 24-25 Temmuz tarihlerinde yapılacak finallere katılma hakkı elde etmesi sonrasında yeni bir krizle karşı karşıya kalındı. İsrail cephesinden konuyla ilgili Avrupa Voleybol Konfederasyonu'na (CEV) resmi bir başvuru henüz yapılmadı, TVF organizasyon konusundaki rutin çalışmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgi İspanya maçının ardından açıklama yapan Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, ''İsrail maçlarını oynadı ve finallere katılma hakkı kazandı. Kimsenin endişesi olmasın bu organizasyonu olaysız bir şekilde atlatacağız'' dedi. Türkiye'nin bu tür organizasyonlara çok iyi ev sahipliği yaptığını belirten Akgül, şunları söyledi: ''Biz bu organizasyonun altından da en iyi şekilde kalkacağız. İsrail'in finallere katılacağı yeni belli oldu. Federasyon başkanımız A Erkek Milli Takımı ile birlikte yurt dışında. Henüz kendisiyle konuşma şansımız olmadı. Emniyet yetkilileriyle gerekli tedbirleri alacağız. İsrail'i de diğer ülkeler gibi ağırlayarak, göndereceğiz.'' TVF Başkanı Erol Ünal Karabıyık ise CEV'den konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadığını ifade ederek, ''Şimdilik organizasyon normal seyrinde devam ediyor. Spor ayrı, diplomasi ayrı. Bizim işimiz olayın sportif yönü. Sporu siyasetin dışında tutmak zorundayız. Konuk ülke takımlarını ne şekilde ağırlıyorsak İsrail'i de aynı şekilde ağırlayacağız'' diye konuştu. Gelecek hafta sonu Ankara'da yapılacak finallerde birinci olan takım, Grand Prix finallerine doğrudan katılma hakkı elde edecek.