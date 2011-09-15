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Spor

Voleybolcular yine eli boş döndü ANKARA (A.A)

15 Eylül 2011 14:23

-Voleybolcular yine eli boş döndü ANKARA (A.A) - 15.09.2011 - Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası, Türk Milli Takımı için yine erken bitti. A Milliler, tarihinde 3. kez katıldığı şampiyonadan eli boş döndü.  Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 10 Eylül'de yapılan grup maçlarıyla start alan şampiyonada Türkiye, A Grubu'nda Slovakya, Sırbistan ve Avusturya ile karşılaştı. Grubu 3. sırada tamamlayarak play-off maçı oynamaya hak kazanan milli takım, Fransa'ya 3-1 yenilerek çeyrek finale yükselme şansını değerlendiremedi ve elendi. Türkiye, Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'na, tarihinde ilk kez 2007 yılında Rusya'da yapılan şampiyonayla katılmıştı. Burada B Grubu'nda Rusya'ya 3-0, Polonya'ya 3-1 ve Belçika'ya 3-2 yenilen A Milli Takım, gruptan çıkmayı başaramamıştı. A Grubu'nda yer alan ve ilk maçında Sırbistan'a 3-0 yenilen A Milli Takım, ikinci karşılaşmasında Avusturya'yı 3-0 yendi. Son maçında Slovakya'ya 3-2 yenilen Türkiye, grubu 3. sırada tamamladı ve play-off turuna yükseldi. Play-off'larda eşleştiği Fransa'dan tek set alabilen ve karşılaşmayı 3-1 kaybeden milliler, bu sonuçla çeyrek finale yükselme şansını değerlendiremeyerek elendi.

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