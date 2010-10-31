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Spor

VOLEYBOL ŞAMPİYONASINDA 3. GÜN MAÇLARI TAMAMLANDI OSAKA (A.A)

31 Ekim 2010 17:16

-VOLEYBOL ŞAMPİYONASINDA 3. GÜN MAÇLARI TAMAMLANDI OSAKA (A.A) - 31.10.2010 - 16. Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda gruplarda 3. gün maçları tamamlandı. (A), (B) ve (C) Gruplarında 3. gün maçlarında alınan sonuçlar, puan durumları ve 1 günlük aranın ardından 2 Kasım Salı günü yapılacak maçlar şöyle: -(A) GRUBU- Peru-Sırbistan: 1-3 (21-25, 25-16, 21-25, 18-25) Polonya-Kosta Rika: 3-0 (25-14, 25-12, 25-15) Cezayir-Japonya: 0-3 (18-25, 7-25, 14-25) TAKIMLAR               O   G   M   AS   VS  PUAN ------------------------------------------------ 1.Japonya              3   3   -   9    3    6 2.Sırbistan            3   3   -   9    2    6 3.Polonya              3   1   2   6    6    4 4.Peru                 3   1   2   5    6    4 5.Kosta Rika           3   1   2   3    6    4 6.Cezayir              3   -   3   -    9    3 -(B) GRUBU- Porto Riko-Çek Cumhuriyeti: 0-3 (14-25, 14-25, 17-25) İtalya-Kenya: 3-0 (25-9, 25-7, 25-21) Brezilya-Hollanda: 3-0 (25-19, 25-18, 25-14) TAKIMLAR               O   G   M   AS   VS   PUAN ------------------------------------------------- 1.Brezilya             3   3   -   9    2     6 2.İtalya               3   3   -   9    2     6 3.Çek Cumhuriyeti      3   1   2   5    6     4 4.Hollanda             3   1   2   5    6     4 5.Porto Riko           3   1   2   3    6     4 6.Kenya                3   -   3   -    9     3 -(C) GRUBU- Kazakistan-Küba: 2-3 (25-20, 15-25, 25-27, 25-23, 10-15) Hırvatistan-Tayland: 0-3 (15-25, 14-25, 17-25) Almanya-ABD: 0-3 (23-25, 24-26, 17-25) TAKIMLAR               O   G   M   AS   VS  PUAN ------------------------------------------------ 1.ABD                  3   3   -   9    1    6 2.Tayland              3   2   1   7    4    5 3.Almanya              3   2   1   6    3    5   4.Küba                 3   1   2   3    8    4 5.Hırvatistan          3   1   2   3    6    4 6.Kazakistan           3   -   3   3    9    3  -2 KASIM SALI PROGRAMI- (A) Grubu: Sırbistan-Cezayir, Polonya-Peru, Hırvatistan-Japonya (B) Grubu: Brezilya-Porto Riko, Hollanda-Kenya, Çek Cumhuriyeti-İtalya (C) Grubu: Hırvatistan-Almanya, Tayland-Küba, ABD-Kazakistan

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