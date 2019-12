-VOLEYBOL ŞAMPİYONASINDA 3. GÜN MAÇLARI TAMAMLANDI OSAKA (A.A) - 31.10.2010 - 16. Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda gruplarda 3. gün maçları tamamlandı. (A), (B) ve (C) Gruplarında 3. gün maçlarında alınan sonuçlar, puan durumları ve 1 günlük aranın ardından 2 Kasım Salı günü yapılacak maçlar şöyle: -(A) GRUBU- Peru-Sırbistan: 1-3 (21-25, 25-16, 21-25, 18-25) Polonya-Kosta Rika: 3-0 (25-14, 25-12, 25-15) Cezayir-Japonya: 0-3 (18-25, 7-25, 14-25) TAKIMLAR O G M AS VS PUAN ------------------------------------------------ 1.Japonya 3 3 - 9 3 6 2.Sırbistan 3 3 - 9 2 6 3.Polonya 3 1 2 6 6 4 4.Peru 3 1 2 5 6 4 5.Kosta Rika 3 1 2 3 6 4 6.Cezayir 3 - 3 - 9 3 -(B) GRUBU- Porto Riko-Çek Cumhuriyeti: 0-3 (14-25, 14-25, 17-25) İtalya-Kenya: 3-0 (25-9, 25-7, 25-21) Brezilya-Hollanda: 3-0 (25-19, 25-18, 25-14) TAKIMLAR O G M AS VS PUAN ------------------------------------------------- 1.Brezilya 3 3 - 9 2 6 2.İtalya 3 3 - 9 2 6 3.Çek Cumhuriyeti 3 1 2 5 6 4 4.Hollanda 3 1 2 5 6 4 5.Porto Riko 3 1 2 3 6 4 6.Kenya 3 - 3 - 9 3 -(C) GRUBU- Kazakistan-Küba: 2-3 (25-20, 15-25, 25-27, 25-23, 10-15) Hırvatistan-Tayland: 0-3 (15-25, 14-25, 17-25) Almanya-ABD: 0-3 (23-25, 24-26, 17-25) TAKIMLAR O G M AS VS PUAN ------------------------------------------------ 1.ABD 3 3 - 9 1 6 2.Tayland 3 2 1 7 4 5 3.Almanya 3 2 1 6 3 5 4.Küba 3 1 2 3 8 4 5.Hırvatistan 3 1 2 3 6 4 6.Kazakistan 3 - 3 3 9 3 -2 KASIM SALI PROGRAMI- (A) Grubu: Sırbistan-Cezayir, Polonya-Peru, Hırvatistan-Japonya (B) Grubu: Brezilya-Porto Riko, Hollanda-Kenya, Çek Cumhuriyeti-İtalya (C) Grubu: Hırvatistan-Almanya, Tayland-Küba, ABD-Kazakistan