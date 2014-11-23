T24 LogoT24 Logo
Dünya

Voleybol maçında intihar saldırısı; 45 ölü!

Saldırı, Pakistan sınırındaki Paktika eyaletinde meydana geldi

23 Kasım 2014 18:48

Afganistan’da voleybol turnuvası sırasında intihar saldırısı gerçekleşti. Ülkenin doğusunda meydana gelen saldırıda ilk belirlemelere göre en az 45 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Pakistan sınırındaki Paktika eyaletinde meydana gelen saldırı hakkında bilgi veren valilik sözcüsü, bölgeler arası düzenlenen turnuvayı izlemeye gelen büyük bir kalabalık olduğunu belirtti.

Yahyakhail bölgesinde bugün öğleden sonra düzenlenen turnuvaya gelen intihar bombacısının kalabalığın arasında infilak ettiği bildirildi. 

 

ETİKETLER

voleybol maçısaldırıafganistan45 ölüturnuvainfilak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24