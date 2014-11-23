Voleybol maçında intihar saldırısı; 45 ölü!

Afganistan’da voleybol turnuvası sırasında intihar saldırısı gerçekleşti. Ülkenin doğusunda meydana gelen saldırıda ilk belirlemelere göre en az 45 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Pakistan sınırındaki Paktika eyaletinde meydana gelen saldırı hakkında bilgi veren valilik sözcüsü, bölgeler arası düzenlenen turnuvayı izlemeye gelen büyük bir kalabalık olduğunu belirtti.
Yahyakhail bölgesinde bugün öğleden sonra düzenlenen turnuvaya gelen intihar bombacısının kalabalığın arasında infilak ettiği bildirildi.