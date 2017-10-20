Voleybol maçına mülteci engeli

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TÜRKİYE Erkekler Voleybol 1\'inci Ligi\'nde oynanacak Niksar Belediyespor- Ahravi Belediyespor karşılaşması, ev sahibi takımın salonunda kalan 144 mülteci nedeniyle Erbaa İlçesi\'ne alındı.

D-100 karayolu Köklüce mevkiinde 9 Ekim\'de yol kontrolü yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Adana\'dan İstanbul\'a giderken yakalanan 144 mülteci, Niksar Spor Salonu\'na yerleştirildi. Bu nedenle, Niksar Belediyespor ile Ahravi Belediyespor erkek voleybol takımları arasında hafta sonu oynanacak 1\'inci Lig karşılaşmasının Erbaa\'ya alınması kararlaştırıldı. 11 gündür spor salonunda kalan 20\'si Pakistan, 124\'ü ise Afganistan uyruklu mültecinin gelecek hafta İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderileceği öğrenildi.



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