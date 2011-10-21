-Voleybol ligleri ''Birleşmiş Milletler'' gibi ANKARA (A.A) - 21.10.2011 - Aroma Kadınlar ve Erkekler Birinci Voleybol Ligleri'nde 2011-2012 sezonunda ilk 2 hafta geride kalırken, takımların oyuncu kadroları adeta ''Birleşmiş Milletler''i andırıyor. Yerli ve yabancı toplam 329 oyuncunun yer aldığı liglerde, 23 ülkeden 50 yabancı uyruklu voleybolcu forma giyiyor. Kadınlarda 28, erkeklerde ise 22 yabancı oyuncu bulunurken, oyuncu transferinde takımların en çok tercih ettiği ülke Brezilya oldu. 5 Brezilyalı'nın yer aldığı liglerde Hırvatistan, ABD, Küba, Bulgaristan ve Sırbistan 4'er oyuncu ile en çok tercih edilen ülkeler arasında yer aldı. Bu ülkeleri 3'er oyuncu ile Ukrayna ve Belarus takip ederken, liglerde İtalya, Kanada ve Kolombiya'dan 2'şer oyuncu forma giyiyor. Ayrıca Güney Kore, Slovakya, Polonya, Moldova, Almanya, Kazakistan, Letonya, Çek Cumhuriyeti, Makedonya, Venezuela, Hollanda, Estonya ve Finlandiya'dan da 1'er oyuncu Türk takımlarında mücadele veriyor. Aroma Ligleri'nde bu yıl uygulamaya konan 2 yabancı sınırlamasıyla bu yıl Türkiye'de forma giyen yabancı uyruklu voleybolcu sayısında düşüş yaşandı. Geçen sezon 3+1 kuralının uygulandığı liglerde bu sezon takımlar, kadrolarında sadece 3 yabancıya yer verebiliyor ve bunlardan sadece ikisini aynı anda oynatabiliyor. Arzu eden takımlar, istediği kadar yabancı oyuncu alabiliyor, ancak 3 oyuncudan fazlasını sadece Avrupa kupalarında kullanabiliyor. Takımların sahada aynı anda sadece 2 yabancı oynatabildiği liglerde, Arkas Spor'un kadrosunda 5 yabancı bulundurması dikkati çekiyor. İki Kanada, 1 Kolombiya, 1 ABD ve 1 Brezilyalı oyuncusu bulunan İzmir ekibinin antrenörlüğünü de Kanadalı Glen Hoag yapıyor. Kadınlarda Nilüfer Belediye 1 sporcu ile en az yabancı oyuncu kullanan kulüp olurken, erkeklerde Belediye Plevne ile Niksar Belediye'nin yabancı uyruklu oyuncusu bulunmuyor. Her iki ligde de 12'şer olmak üzere 24 takım yer alırken, bu takımların 8'ini yabancı antrenörler çalıştırıyor. Kadınlarda Fenerbahçe Universal, İBA Kimya TED Kolejliler, Eczacıbaşı Vitra, Galatasaray ve Vakıfbank Türk Telekom, bu sezon tercihini yabancı antrenörden yana kullandılar. Erkeklerde ise Arkas Spor, Maliye Milli Piyango ile Fenerbahçe Grundig, oyuncularını yabancı uyruklu antrenörlere emanet ettiler. Aroma Liglerinde görev yapan 8 antrenörün 2'si Sırbistan, 2'si de İtalya'dan gelirken, liglerde Brezilya, Kanada, Makedonya ve Arjantin'den de birer antrenör görev yapıyor. Öte yandan, kadınlar ve erkeklerde ikişer olmak üzere 4 banka takımı yer alırken, liglerin 7'sini belediye, 11'ini spor kulübü ve 2'sini kurum takımları oluşturuyor. Oyuncuların doğum yıllarına bakıldığında, kadınlarda alt sınır 1972, üst sınır ise 1995 iken, erkeklerde alt sınır 1972, üst sınır ise 1993 olarak dikkati çekiyor. Kadınlar liginde en kısa oyuncu 1.65 iken, 1.97 ile ligin en uzun oyuncusu olan Nilüfer Belediye'nin milli voleybolcusu Kübra Akman bu konuda erkekleri aratmıyor. Erkeklerde ise en uzun oyuncu 2.08 santimetre, en kısa oyuncu da 1.80 santimetrelik boyuyla ligde ter döküyor.