Voleybol Efeler Ligi'nde 2'nci hafta tamamladı

İSTANBUL, (DHA) - 2018 - 2019 Voleybol Sezonu Efeler Ligi\'nde 2\'nci hafta bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
Efeler Ligi\'nde 2\'nci hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde;
Arkasspor - Tokat Belediye Plevne: 3-2 (22-25 / 20-25 / 25-18 / 25-18 / 15-11)
Halkbank - Fenerbahçe: 3-0 (25-15 / 25-22 / 25-11)
İstanbul BBSK - Arhavi Bld.: 3-2 (25-27 / 25-22 / 23-25 / 25-23 / 15-11)
Jeopark Kula Bld. - Galatasaray: 2-3 (21-25 / 19-25 / 25-23 / 27-25 / 17-19)
İnegöl Bld. - İkbal Afyon Bld. Yüntaş: 1-3 (25-18 / 23-25 / 23-25 / 19-25)
Maliye Piyango - Ziraat Bankası: 3-1 (25-15 / 25-23 / 21-25 / 25-17)