-VOLEYBOL: BAYANLAR AVRUPA ŞAMPİYONLAR LİGİ DÖRTLÜ FİNALİ İSTANBUL (A.A) - 19.03.2011 - Voleybol Bayanlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final maçında Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom, Fenerbahçe Acıbadem'i 3-2 yenerek finale yükseldi. İlk sette Vakıfbank Güneş Sigorta karşısında rahat bir oyun çıkaran Fenerbahçe Acıbadem, özellikle bloklarda sergilenen başarılı performansın dikkat çektiği bu bölümü, Osmokrovic, Fürst ve Shashkova'nın etkili oyunuyla 25-19 kazandı. İkinci sette ise Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom'un yükselen bir performansı oldu. Setin ilk bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken, daha sonra mücadele seviyesi giderek artan ve her topta sayı için direncini ortaya koyan Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom, Fenerbahçe Acıbadem karşısında etkisini artırdı. Kırmızı-beyazlılar, Nikolic, Glinka ve Gözde ile üretilen sayılarla ikinci seti 25-21 kazanarak skoru 1-1 yapmayı başardı. İlk settekine benzer bir mücadelenin sergilendiği 3. seti Skowronska'nın ekili oyunuyla 25-21 kazanan Fenerbahçe Acıbadem, 4. seti 25-19 Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom'un almasını engelleyemeyince, maç galibi tie-break setinin sonucuna kaldı. Taraftar desteğini de arkasına alarak tie-break setine iyi başlayan Fenerbahçe Acıbadem'in hızını kesmeyi başaran Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom, 15-11 ile bu seti de kazanarak adını finale yazdıran taraf oldu. Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom, organizasyonda yarın Azerbaycan'ın Rabita Bakü takımıyla şampiyonluk maçına çıkacak. Fenerbahçe Acıbadem ise İtalyan ekibi Scavolini Pesaro takımıyla üçüncülük mücadelesi yapacak.