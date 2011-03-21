-VOLEYBOL: AROMA ERKEKLER 1. LİGİ'NDE GÖRÜNÜM ANKARA (A.A) - 21.03.2011 - Aroma Erkekler Voleybol Birinci Ligi'nde Ziraat Bankası, 1 maç dışında tamamlanan lig etabının lideri oldu. Ligde Play-off'lar öncesi normal sezon, yarın yapılacak Galatasaray-MEF Okulları maçı dışında sona erdi. Ziraat Bankası, ikinci devresini namağlup geçtiği ligde normal sezonu birinci sırada bitirdi. Lig etabının son maçında sahasında Arkas Spor'u 3-2 yenen başkent ekibi, böylece 58 puana ulaşarak en yakın rakibine 6 puan fark attı. Arkas Spor, 52 puanla 2. olurken, Halkbank, 49 puanla 3'üncülüğü elde etti. Puan tablosunda ilk 8 sırayı alan Ziraat Bankası, Arkas Spor, Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediye, Fenerbahçe, Galatasaray, MEF Okulları ve Maliye Milli Piyango Play-off'lara katılmaya hak kazanırken, son 2 sırada yer alan Beşiktaş ile TOFAŞ, 2. Lig'e düşen takımlar oldular. Lig etabının son maçında yarın 18.30'da, Burhan Felek Salonu'nda Galatasaray ile MEF Okulları karşılaşacak. Bu maçın sonucu sıralamayı etkilemeyecek. Ligde, normal sezonun son haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle: -22. HAFTA SONUÇLARI- Torul Gençlik-Fenerbahçe..............................(1 - 3) Ziraat Bankası - Arkas Spor...........................(3 - 2) TOFAŞ - Çankaya Belediye ANKA.........................(1 - 3) Beşiktaş - Maliye Milli Piyango.......................(1 - 3) İstanbul Büyükşehir Belediye - Halkbank...............(0 - 3) TAKIMLAR O G M AS VS P --------------------------------------------------------- 1.ZİRAAT BANKASI 22 20 2 61 18 58 2.ARKAS SPOR 22 16 6 57 24 52 3.HALKBANK 22 16 6 55 28 49 4.İSTANBUL B.Ş. BELEDİYE 22 15 7 53 29 47 5.FENERBAHÇE 22 14 8 49 36 40 6.GALATASARAY 21 12 9 45 38 34 7.MEF OKULLARI 21 7 14 38 48 26 8.MALİYE MİLLİ PİYANGO 22 10 12 37 50 25 9.TORUL GENÇLİK 22 7 15 33 53 21 10.ÇANKAYA BELEDİYE ANKA 22 7 15 28 53 20 11.BEŞİKTAŞ 22 6 16 27 55 17 12.TOFAŞ 22 1 21 14 65 4