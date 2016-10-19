Vogue tarihinde ilk kez bir başkan adayına desteğini açıkladı!

ABD’de 8 Kasım’da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri için zaman giderek daralırken, ünlü moda dergisi Vogue da Demokrat Parti başkan adayı Hillary Clinton’a destek verenler arasında yerini aldı. Kurulduğu 1892 yılından bu yana ilk kez siyasi bir konuda taraf tutan dergi, bu kararını ‘Vogue ABD başkanlığı için Hillary Clinton’ı destekliyor’ başlıklı bir yazıyla okurlarına duyurdu.



'Dergi hiçbir zaman bir seçim konusunda tek ses olmamıştı'

Sputnik’te yer alan habere göre, Clinton’ın 1992 yılında Vogue için verdiği bir pozun kullandığı yazıda “Genel yayın yönetmenleri zaman zaman kendi fikirlerini açıkladı ama dergi hiçbir zaman bir seçim konusunda tek ses olmamıştı” denilerek 8 Kasım’daki seçimin önemi nedeniyle bu duruşun değişmesine karar verildiğinin altı çizildi. ‘Hangi aday başkan olmalı?’ sorusunun cevaplanması zor bir soru olmadığını kaydeden Vogue’un açıklaması “Clinton’ın her zaman kusursuz bir aday olmadığının farkındayız öte yandan onun vahşi zekası ve hatırı sayılır deneyimi siyasete yansıyor, bu da temiz ve umut verici” ifadesiyle devam etti. Dergi, Clinton’ın göçmen reformu, adalet sistemindeki ırkçılık ile LGBTİ ve kadın hakları konusundaki açıklamalarının bu tercihte etkili olduğunu vurguladı. USA Today de Clinton’ın rakibi Cumhuriyet Parti başkan adayı Donald Trump için 34 yıl sonra bir ilke imza atarak Trump’ın başkanlığına karşı olduklarını açıklamıştı.

