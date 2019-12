ABD Başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama Vogue’un son sayısına kapak oldu.Derginin mart sayısına kapak olan First Lady, Jason Wumor imzalı fuşya renginde ipek bir elbiseyle objektiflerin karşısına geçti.Derginin editörü Andre Leon Talley’e de röportaj veren first lady, Obama’nın yemin törenini ’Hayatının en iyi tecrübesi olarak’ niteledi. Bugüne kadar Bess Truman dışındaki bütün first lady’ler, dergiye poz verdi, ama sadece Hillary Clinton kapak olmuştu.