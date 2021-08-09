Vogue İskandivya kapağında yer alan Greta Thunberg, hızlı moda endüstrisini eleştirdi

Genç iklim aktivisti Greta Thunberg, Vogue İskandinav'ın ilk sayısında yer aldı. Thunberg, moda dergisi Vogue'daki fotoğrafını paylaşarak hızlı moda endüstrisinin iklim krizine etkisini hatırlattı.

Vogue kapağındaki fotoğrafını Twitter'da paylaşan aktivist Greta Thunberg, moda endüstrisinin iklim krizine etkilerini hatırlatarak şunları yazdı:

"Moda endüstrisi iklim ve ekoloji acil durumuna sebep olanlardan biri. Pek çok insanın tek kullanımlık muamelesi yaptığı hızlı moda sektöründe sömürülen sayısız işçi ve topluluktan bahsetmiyorum bile.

Pek çoğu "sürdürülebilir", "etik", "yeşil", "iklim nötr" gibi isimlerle kendilerini resmederek kampanyalara ciddi miktarlar harcıyorlar, moda endüstrisi sorumluluk almaya başlamış gibi gösteriyorlar. Açık olalım: Bu yeşil yıkama*dan başka bir şey değil.

Dünyanın bugünki haliyle topluca üretim ya da "sürdürülebilir harcama" yapamazsınız. Bu, sistemin değişmesi gerektiğine dair çok sayıda gerekçeden biri."

Yeşil yıkama nedir?*

Yeşil yıkama (green washing) bir ürünün, çevre dostu olduğunun iddia edildiği, tüketiciye gereklilikleri tamamen karşılaşamasa da çevreye duyarlı standartlara uygunmuş gibi sunulduğu pazarlama şeklidir.