Vogue dergisinin Kamala Harris'li kapağına "cilt beyazlatma" tepkisi

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ABD’nin seçilmiş başkan yardımcısı Kamala Harris, bu ay Vogue dergisinin kapağında yer aldı. Öte yandan derginin kapak için seçtiği fotoğraf ‘cilt tonunun beyazlaştırıldığı’ yönünde eleştirilerin odağı oldu.

The Guardian’da yer alan habere göre, ABD’nin seçilmiş başkan yardımcısı Kamala Harris’in yer aldığı yeni Vogue kapağı tartışmalara neden oldu. Eleştirilerden biri Harris’in cilt tonunun kapak fotoğrafında ‘beyazlaştırıldığı’ yönünde, diğeri ise paylaşılan ikinci fotoğraftaki ‘profesyonel’ duruş yerine ‘daha acemi göründüğü’ fotoğrafın kapak olarak kullanılmasıydı.

Vogue'un baskıda hangi fotoğrafı seçeceği henüz bilinmiyor.

New York Times’tan Wajahat Ali attığı tweette “Ne berbat. Anna Wintour’un (Vogue Genel Yayın Yönetmeni) hiç siyah arkadaşı olmasa gerek. Samsung telefonumu kullanarak bu kapaktan daha güzel bir fotoğraf çekebilirdim” yazdı.

Vogue, fotoğrafta Harris’in bilinçli bir şekilde cilt tonunun değiştirildiği suçlamalarını reddetti.

Kamala Harris, ABD'nin ilk kadın, ilk siyah ve ilk Hint kökenli başkan yardımcısı seçildi. Daha önce hiç bir azınlık mensubu kadın, ülkenin iki numarası olarak görev yapmamıştı.