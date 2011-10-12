-Vogts: Türk Milli Takımı favoriydi İSTANBUL (A.A) - 11.10.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Türkiye'ye 1-0 yenilen Azerbaycan Milli Takımı'nın teknik direktörü Berti Vogts, ''Türk Milli Takımı favoriydi ve sonuçla da bunu belli etti'' dedi. Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Vogts, Avrupa Şampiyonası'nda play-off'a kaldığı için A Milli Takımı tebrik etti. Türk Milli Takımı'na karşı oynamanın zor olduğunu anlatan Alman teknik adam, ''Çünkü çok iyi bir takım. Çok çetin ve zor bir maçtı. Zaten maçtan önce Türk Milli Takımı favoriydi sonuçla da bunu belli etti. Bu karşılaşma takımım için iyi bir tecrübe oldu'' diye konuştu. A Milli Takım'ın play-off'ta başarılı olup, Avrupa Şampiyonası'na katılacağına inandığını dile getiren Berti Vogts, ''Eminim ki Türk Milli Takımı pla-off'ta başarılı olacak ve Avrupa Şampiyonası'na gidecek. Azerbaycan Milli Takımı için çok zor bir deplasmandı. Oyuncularımı kutluyorum iyi mücadele ettiler. Taraftar ve atmosfer müthişti takımım bu nedenle zor anlar yaşadı. Takımımda beğenmediğim şey, ani atakları iyi kullanamamasıydı'' ifadelerini kullandı. Vogts, bir soru üzerine Guus Hiddink'in çok güçlü bir teknik direktör olduğunu anlatarak, ''Hiddink çok güçlü bir hoca ve iyi bir insan. Gençlerden oluşan iyi bir takım kurmuş. Ona vakit vermek lazım. Bu takımın Guus Hiddink ile Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacağına inanıyorum'' değerlendirmesinde bulundu.