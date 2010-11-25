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Ekonomi

VODAFONE'UN REKLAMI RÖK'TE İSTANBUL (A.A)

25 Kasım 2010 17:27

-VODAFONE'UN REKLAMI RÖK'TE İSTANBUL (A.A) - 25.11.2010 - Reklam Özdenetim Kurulu (RÖK), ''Vodafone Numara Taşımada 1 Numara-Kaçan Kurtuluyor'' reklam filminin varolan haliyle yayınlanmamasını istedi.     Reklam Özdenetim Kurulu adına Çetin Ziylan imzasıyla medya ve sektör kuruluşlarına gönderilen bilgi notunda, sözü edilen filmin Reklam Özdenetim Kurulu'nca değerlendirildiği belirtildi. Reklamda, hapis tutulan insanların tutsak oldukları yerden kaçmaya çalışırken Selim karakterinin konuşma dakikası, SMS, taahhütlü telefon vererek ''Vodafone'a kaçan insanları'' durdurmaya çalıştığı ifade edilen açıklamada, filmin, Özdenetim Esasları'nın hükümlerine aykırı olduğu belirtildi. Açıklamada, ''Kurul, görüşü reklamveren ve medyaya iletilmiş, bu haliyle yayımlanmaması istenmiştir. 27 Kasım Cumartesi günü itibariyle reklam filminde gerekli düzeltmelerin yapılmış veya reklam filminin yayımının durdurulmuş olması gerekmektedir. Aksi takdirde reklam filminin yayımının durdurulması için medyaya 29 Kasım Pazartesi günü yazı gönderileceği bildirilmiştir. 30 Kasım Salı günü itibariyle reklam filminde gerekli düzeltmelerin yapılmadan yayımlanması durumunda Kurulumuza yayımın devam ettiği kanallar ve yayın tarihleri ile ilgili bilgi verilmesini rica ederiz'' denildi.

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