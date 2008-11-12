Vodafone'un başına sütün kraliçesi geldi

İngiliz GSM devi Vodafone, Türkiye'deki şirketin CEO'sunu sonunda buldu. Şirket, süt endüstrisinde faaliyet gösteren Fransız Danone'nin Türkiye Genel Müdürü Serpil Timuray'ı transfer etti. Timuray, 1 Ocak 2009 tarihinde görevine başlayacak.



Rekabetin giderek arttığı GSM sektöründe Vitai'nin mayıs ayında yaşanan ani istifasının ardından CEO'suz kalan Vodafone uzun süredir CEO arayışındaydı. Adaylar arasında birçok kişinin ismi geçmişti. Ancak Vodafone'un telekomünikasyon sektöründe daha önce ismi geçmemiş bir aday üzerinde yoğunlaştığı gelen bilgiler arasındaydı. Timuray ile yaklaşık bir ay önce başlayan görüşmeler dün sonuçlanmış oldu. Erkek CEO'ların egemenliğinde olan GSM sektörüne bir kadın CEO'yu iş başına getirmesinin ardında ise Vodafone'un 'Türkiye'de farklılık yaratacağız' stratejisinin olduğu belirtiliyor.



2003 yılında en başarılı iş kadını seçildi



Timuray, Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun olduktan sonra Amerika'da North Carolina Asheville High School ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. Procter&Gamble pazarlama departmanında çeşitli pozisyonlarda görev alan Timuray, 1999 yılında DanoneSA bünyesine Pazarlama Direktörü olarak katıldı. Haziran 2002'de ise DanoneSA Süt Ürünleri Genel Müdürü oldu. Serpil Timuray, 2003'te DanoneSA şirketlerinin Danone Grubu tarafından yüzde 100 hisse satın alımı konsolidasyonunu ve entegrasyonunu, Ocak 2004'te Nestle Türkiye sütlü ürünler işinin satın alımı ve entegrasyonunu, 2003-2006 döneminde Groupe Danone'nin dünyadaki en kapsamlı endüstriyel yatırım programlarından birinin Türkiye'de gerçekleşmesini ve bu sayede Türkiye'de yüzde 100 yerli üretime geçilmesini yönetti. 2003 yılında Dünya Yayın Grubu tarafından "Gıda ve İçecek Sektörü 'nün En Başarılı İş Kadını" ödülüne layık görülen Timuray, SETBİR (Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, YASED (Yabancı Sermaye Derneği) ve TÜSİAD üyesi.



Krizde tam not almıştı



Timuray, özellikle Danone'nin geçtiğimiz iki yıl içinde e-mail zincirleri aracılığıyla başlatılan karalama kampanyalarında gösterdiği başarılı iletişim çalışmasıyla tanınıyordu. 2005 yılında Danone Türkiye ürünlerine yönelik bir saldırı niteliği taşıyan ve Danone'nin pazar payını yüzde 30 azaltan karalama kampanyasını başlatanlara karşı savaş açan Timuray, ürünlerine karşı internet üzerinden yürütülen karalama kampanyalarına yanıt vermiş, yapılan çalışmalar sonucu, bu karalama kampanyasını başlatanların (IP) numaları ele geçirilmiş ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu.



Timuray'ın kriz dönemindeki başarılarına bir diğer örnek de 2006'da Fransız meclisinin Ermeni soykırımının inkarını suç sayan yasa teklif karşısında, Türkiye'de gelişen Franız mallarını boykot çağrısı kampanyaları esnasında ortaya koydu. Geliştirdiği stratejilerle Danone'nin tedarikçisi, işçisi ve pazarlama ağıyla Türkleşmiş bir Fransız markası olduğu vurgusunu öne çıkaran Timuray, Danone Türkiye Ailesi olarak topladıkları 23 bin kişilik imzayı Fransız Senatosu'na göndererek krizi başarıyla atlattı. Timuray'ın genel müdür koltuğunda iken şirketin elde ettiği başarılar ise dikkat çekici. 2004 yılında Danone'nin faaliyette olduğu 35 ülke arasında Türkiye en hızlı büyüyen ülke seçilirken, Timuray'ın görevde olduğu süre boyunca Türkiye Fransa Belçika, İspanya, İngiltere, ABD ve Rusya gibi ülkelere 20 Türk yönetici transfer etti.



Türkiye'nin en ünlü beyin avcısı



K Partners'ın kurucu ortağı Şerif Kaynar, Vodafone için uzun bir süredir CEO arayışındaydı. Türkiye'de CEO koltuğuna oturmuş birçok profesyonelin işbaşı yapmasında Şerif Kaynar'ın imzası bulunuyor. Türkiye'nin en ünlü beyin avcısının yakın zamandaki "en önemli avı" 6 ay boş kalan Turkcell'in CEO koltuğu için Süreyya Ciliv'i bulmuş, ikna etmiş ve görevin başına getirmişti.



Süt ve süt ürünleri sektöründen bir yöneticinin GSM sektörüne şaşırtan transferinin ipuçları Kaynar'ın 2006 yılında yaptığı bir açıklamada gizli. Kaynar, verdiği bir röportajda "Süt endüstrisinde çalışan bir adamı alıp otomotiv endüstrisine dahi koyabilirsiniz ancak süt endüstrisinde çalışan 100 kişiden sadece 2'si otomotivde başarı gösterebilir. Sanat, o iki kişiyi bulmaktır" demişti.

