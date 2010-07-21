-VODAFONE'DAN ADAYLARA "TERCİH" HİZMETİ İSTANBUL (A.A) - 21.07.2010 - Vodafone'un gençlik sitesi ''www.senisteolsun.com''un, Cep Özgür tarifesi kullanan gençlerin üniversite tercihleri konusunda destek alacakları bir tercih portalı hizmeti sunduğu bildirildi. Vodafone Türkiye tarafından yapılan açıklamada, ''Cep Özgür'' tarifesini kullanan gençlerin ''www.senisteolsun.com'' sitesini tıklayarak üniversite tercih sürecinde Vodafone'dan hizmet alabilecekleri ifade edildi. Bunun için adayların sitede bulunan ''Hangi Üniversite'' linkine girmelerinin yeterli olacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bu linke giren adaylar portalın tüm avantajlarından ücretsiz olarak yararlanabilecek. Bu avantajlardan, numarasını Vodafone'a taşıyan ve Cep Özgür tarifesini seçen üniversite adayları da faydalanabilecek. 'Hangi Üniversite' hizmetinden yararlanmak için üye olmak ise çok kolay. Tüm 'Cep Özgür' tarifeliler 'TERCIH' yazarak 1001'e SMS gönderecek. Ardından kısa mesajla gelecek şifreyle 'www.senisteolsun.com'a girerek 'Hangi Üniversite' portalına üye olabilecek ve tüm hizmetlerden anında faydalanabilecek.'' Adayların tercih süresinin bitimi olan 6 Ağustos'a kadar tercih yapabilmek için siteden her türlü konuda yardım alabileceği dile getirilen açıklamada, ''Hangi Üniversite'' portalında, 165 üniversite ve 6 bin 902 bölümün tanıtımı, uzmanlardan tavsiyeler, tercih listesi oluşturma, tercih provası, alınan puana göre kazanma şansını belirleyen tercih robotu gibi bölümlerin yer aldığı belirtildi.