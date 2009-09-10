Vodafone Türkiye' de su altında kaldı

Vodafone Türkiye'nin İkitelli Basın Ekpres yolu üzerinde bulunan veri santrali, dün yoğun yağış nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Dünden bu yana sorun çözülemedi. Vodafone hatları hala çalışmıyor

Vodafone Türkiye'den dün yapılan yazılı açıklamada, yağmur ve selin İkitelli Basın Ekpres yolu üzerinde bulunan veri santralini sabah 07.50 itibariyle kullanılamaz hale getirdiği belirtilmiş ve şöyle denilmişti:

“Bu santralden hizmet alan İstanbul'un Kuzeybatısı ve Trakya bölgesindeki abonelerimizin bir bölümü şu anda iletişim sorunları yaşamaktadır. İlk adım olarak İkitelli binasındaki çalışanlarımız güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. Sistemin diğer veri santralleri üzerinden sağlıklı hizmet vermesi ve etkilenen abonelerimizin en geç gün sonuna kadar sorunsuz bir şekilde hizmet almalarını sağlamak üzere çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.”

Ancak Vodafone veri santralindeki sorun hala giderilmiş değil. Şirketten yapılan açıklamada teknik ekibin gece de çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ve sorunun çözümünün an meselesi olduğu belirtildi.

Vodafone yetkilileri hurriyet.com.tr'ye şu açıklamayı yaptı:

''Bu, Vodafone grup bünyesinde bugüne kadar doğal afetler nedeniyle yaşanan en büyük sorun. Sorundan toplam abonenin yüzde 20'si yani 3 milyon 800 bin kullanıcı etkilendi. 3 milyon kullanıcının sorunu çözüldü. Kalan 800 bin kişinin rahat konuşma yapabilmesi için çalışmalar sürüyor. Önümüzdeki bir kaç saat içinde sorunun giderileceğini düşünüyoruz. Veri hatlarımızdaki sorun, düşünülenden daha büyük.''