Vodafone Türkiye, 260 kişiyi işten çıkardı

Bu yıl, birçok alanda yeniden yapılanmaya gideceği açıklanan Vodafone Türkiye'de 260 kişinin işine son verildi



280 birimin kapatılması nedeniyle 260 kişinin işten çıkarıldığı Vodafone'da alınan karar, Maslak'taki binada büyük üzüntüye neden oldu. Çalışanlara sakinleştirici ilaçlar verilirken, kapıda da bir ambulans hazır bekledi.



İşten çıkartılanlara ekstra maaş



Vodafone, işten çıkartma kararı aldığı çalışanlarına yönelik mözel bir paket hazırladı. Çıkarttığı elemanlarını bir insan kaynakları şirketine yönlendiren Vodafone, iş bulmalarına yardımcı olacak. Ayrıca işten çıkartılanlara 3-6 ay tutarında aylık maaş hediye olarak verilecek.



Vodafone Türkiye'den yapılan yazılı açıklamada ise Vodafone Türkiye'nin, 2009'da birçok alanda yeniden yapılanma çalışmalarına odaklanıldığını, İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray'ın önderliğinde uygulanacak yeni stratejiyle sektördeki pozisyonunun güçlendirileceğini duyurduğu bildirildi.



Organizasyonun yeniden yapılanma süreci kapsamında Vodafone Türkiye'den ayrılan çalışan sayısına dair sözü edilen rakamların gerçekleri yansıtmadığının belirtildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi:



"Güçlü yatırımlarla devam ettiğimiz 2009 yılı, Vodafone Türkiye için yeni bir döneme işaret ediyor. Türkiye GSM sektöründe iddialı ve kalıcı bir oyuncu olarak, kullanıcılarımıza en iyi, en kaliteli hizmeti sunmak için verimliliğe, kaynaklarımızı doğru kullanmaya ve uzmanlık alanlarımıza yoğunlaşmaya odaklanıyoruz. Sürdürülebilir başarının, varlığımızı yüksek performanslı bir organizasyon yapısı ve en etkin insan kaynağıyla devam ettirmekten geçtiği bilinciyle, organizasyon yapımızda gerekli değişiklikleri hayata geçiriyor, her kademede verimliliği artırıcı adımlar atıyoruz. Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere yalın ve hızlı hareket eden bir organizasyon yapısına geçiş için yürütülen reorganizasyon çalışmalarımız çerçevesinde bazı pozisyonlarımızı kapatıyoruz. Yollarımızı ayırdığımız çalışanlarımıza tüm yasal haklarının yanı sıra, kendi alanlarında değerli arkadaşlarımızın niteliklerine uygun işi kısa zamanda bulabilmeleri için şirket olarak kendilerine profesyonel kariyer destek hizmeti (outplacement) sunuyoruz. Gerek kendi nitelikleri gerekse bu destekle en uygun işi en kısa zamanda bulabileceklerine yürekten inanıyor, şimdiye kadar yaptıkları katkılar için

kendilerine teşekkür ediyoruz."



