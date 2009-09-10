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Ekonomi

Vodafone santrali sel yüzünden çalışmıyor

Vodafone'un İkitelli Basın Ekpres yolu üzerinde bulunan veri santrali, yoğun yağış nedeniyle bu sabah kullanılamaz hale geldi.

10 Eylül 2009 03:00

Vodafone'un İkitelli Basın Ekpres yolu üzerinde bulunan veri santrali, yoğun yağış nedeniyle bu sabah kullanılamaz hale geldi.

Vodafone Türkiye'den yapılan yazılı açıklamada, dün geceden bu yana aralıksız devam eden yağmur ve selin, İstanbul'un bir bölümünde ciddi hasarlara ve ölümlere yol açtığı hatırlatılarak, mağdur olanlara baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.

Yaşanan felaketin, Vodafone Türkiye'nin İkitelli Basın Ekpres yolu üzerinde bulunan veri santralini de bu sabah 07.50 itibariyle kullanılamaz hale getirdiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

''Bu santralden hizmet alan İstanbul'un Kuzeybatısı ve Trakya bölgesindeki abonelerimizin bir bölümü şu anda iletişim sorunları yaşamaktadır. İlk adım olarak İkitelli binasındaki çalışanlarımız güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. Sistemin diğer veri santralleri üzerinden sağlıklı hizmet vermesi ve etkilenen abonelerimizin en geç gün sonuna kadar sorunsuz bir şekilde hizmet almalarını sağlamak üzere çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.''

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