Vodafone santrali sel yüzünden çalışmıyor

Vodafone Türkiye'den yapılan yazılı açıklamada, dün geceden bu yana aralıksız devam eden yağmur ve selin, İstanbul'un bir bölümünde ciddi hasarlara ve ölümlere yol açtığı hatırlatılarak, mağdur olanlara baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.