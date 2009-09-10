Vodafone santrali sel yüzünden çalışmıyor

Vodafone'un İkitelli Basın Ekpres yolu üzerinde bulunan veri santrali, yoğun yağış nedeniyle bu sabah kullanılamaz hale geldi.
Vodafone Türkiye'den yapılan yazılı
açıklamada, dün geceden bu yana aralıksız devam eden yağmur ve selin,
İstanbul'un bir bölümünde ciddi hasarlara ve ölümlere yol açtığı
hatırlatılarak, mağdur olanlara baş sağlığı ve geçmiş olsun
dileklerinde bulunuldu.
Yaşanan
felaketin, Vodafone Türkiye'nin İkitelli Basın Ekpres yolu üzerinde
bulunan veri santralini de bu sabah 07.50 itibariyle kullanılamaz hale
getirdiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
''Bu
santralden hizmet alan İstanbul'un Kuzeybatısı ve Trakya bölgesindeki
abonelerimizin bir bölümü şu anda iletişim sorunları yaşamaktadır. İlk
adım olarak İkitelli binasındaki çalışanlarımız güvenli bir şekilde
tahliye edilmiştir. Sistemin diğer veri santralleri üzerinden sağlıklı
hizmet vermesi ve etkilenen abonelerimizin en geç gün sonuna kadar
sorunsuz bir şekilde hizmet almalarını sağlamak üzere çalışmalarımız
aralıksız devam etmektedir.''