Vodafone Park'ta puanlar paylaşıldı

Süper Lig'in 7. haftasında Vodafone Park'ta oynanan maçta Beşiktaş ve Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların golleri Talisca ve Jeremain Lens'ten gelirken; Trabzonspor'un gollerini Olcay Şahan ve Hugo Rodallega'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte iki hafta üst üste galip gelemeyen Beşiktaş averaj farkıyla 2. sıradaki yerini korurken Trabzonspor, 9 puanla 9. sırada yer aldı.

Maçın Özeti

'1 Karşılaşmaya Beşiktaş başladı.

'2 Maçtaki ilk şutu Trabzonspor, Juraj Kucka ile çekti. Zayıf şut, Beşiktaş kalecisi Fabri'de kaldı.

'3 Serbest vuruş kararı! Beşiktaş, ceza sahası çizgisine çok yakın bir noktadan frikik kullanacak...

'4 Talisca, geçen sene Trabzonspor'a gol attığı noktadan serbest vuruşu kullandı, Brezilyalı hücumcunun şutu bu sefer auta gitti.

'6 Trabzonspor kontrayla Beşiktaş kalesinde tehlike yarattı. Olcay'ın final pası Burak Yılmaz ile buluşmadı.

'7 Beşiktaş, hızlı paslarla bordo-mavililerin 3. alanını seri bir şekilde geçti. Ryan Babel'in çaprazdan yaptığı plase vuruş auta gitti.

'8 Necip'in sağ kanattan yaptığı orta kaleye tehlikeli şekilde gitti, kaleci Onur Kıvrak topu kornere çeldi.

'10 Maçın hakemi Fırat Aydınus, Talisca'ya orta alanda yaptığı sert faul nedeniyle Okay'ı uyardı.

'13 Editörün yorumu: İki takımın da hücum gücü çok yüksek ve iki takım da bunun bilincinde. Beşiktaş ve Trabzonspor, bu dakikaya kadar temkinli şekilde birbirlerini 3. bölgede yokladı.

Talisca!!! Beşiktaş, müthiş bir organizasyon sonucu Babel'in pasında Brezilyalı futbolcunun ceza sahası yayından yaptığı vuruşla öne geçti: 1-0.

'17 Fırat Aydınus, Trabzonspor'da Okay'ın ardından Beşiktaşlı Gary Medel'i de uyardı.

'18 Maçta talihsiz bir an yaşandı. Talisca'nın şut çekeceği noktaya Kucka hızla girdi, oyuncular tehlikeli şekilde çarpıştı...

'20 İki oyuncu da yerden kalktı, maç devam ediyor.

'21 Olcay Şahan attı!!! Genç futbolcu Abdülkadir'in müthiş pasında Olcay çok güzel tamamladı. Eski Beşiktaşlı futbolcu, golün ardından sevinmedi. Beşiktaş taraftarı Olcay'ı alkışlıyor.

'25 Tosic, Babel'e nefis bir uzun top gönderdi. Hollandalı futbolcunun sektirdiği topta Negredo savaştı, topu aldı, kaleye gitti... İspanyol golcünün çok sert şutu üst direğe çarparak auta gitti.

'26 Maçın 17. dakikasında hakem tarafından uyarılan Medel, sarı kart gördü. Trabzonspor tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

'28 Serbest vuruşu Jose Sosa kullandı, top direğin yanından az farkla auta gitti!

'29 Burak Yılmaz, Tolgay Arslan'a yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.

'31 Hakem Aydınus, Pepe'nin topa elle müdahale ettiğini işaret etti. Trabzonspor, yeniden tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

'32 Sosa serbest vuruşu kullandı, top barajdan döndü.

'36 Talisca'ya kontrolsüz müdahalede bulunan Hubocan sarı kart gördü.

'39 Negredo'ya faul yapan Okay Yokuşlu da sarı kart gördü. Olcay Şahan'ı alkışlayan Beşiktaşlı taraftarlar, Okay'ın sarı kartına itirazda bulunan Sosa'yı ıslıkla protesto etti.

'41 Editörün yorumu: Beşiktaş sağ kanattan hücum yapmaya çalışıyor, Necip'e gelen toplar bir türlü olumlu bir noktaya gitmiyor... Necip'in pasları geriye veya isabetsiz oluyor.

'42 Talisca yine ceza sahası dışından denedi, bu sefer etkili vuramadı.

'44 Beşiktaş'ta Caner, hızlı hücuma çıkan Abdülkadir'e yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

'46 Maçta ikinci yarı, Trabzonspor'un santrasıyla başladı.

Beşiktaş'ta Gary Medel'in yerine Gökhan Gönül oyunda.

'49 Editörün yorumu: İkinci yarıda henüz çok az bir süre geçmiş olsa da Gökhan Gönül sahada farkını hissettiriyor. İlk yarıda sağ bekte oldukça kötü bir performans gösteren Necip de asıl mevkisinde daha özgüvenli oynuyor.

'51 Maçta ilginç bir an yaşandı. Duran oyunda Negredo'nun yakınında olduğunu fark etmeyen Fırat Aydınus, İspanyol futbolcunun ayağına bastı.

'52 Fabri! İspanyol kaleci, ceza sahasının dışına kadar açıldı ancak Burak tarafından çalımlansa da pozisyonun gelişiminde Abdülkadir'den topu aldı.

'55 Editörün yorumu: İkinci yarıda maçta tempo daha yüksek. Trabzonspor daha organize ve tehlikeli ataklar geliştirirken Beşiktaş hızlı hücuma çıkmaya çalışıyor.

'56 Onazi, Talisca'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

'57 Editörün yorumu: Beşiktaş'ta Gökhan Gönül sağ kanatta fark yaratıyor. Gökhan farklı oynamasa da, Adriano'nun da sakatlığından sonra hep bir şekilde 'emanet edilen' sağ bekte uzun süre sonra ilk kez bir sağ bek orijinli futbolcu oynuyor.

'58 Negredo oyundan çıkıyor, oyuna dahil olan isim Cenk Tosun.

'58 Leeeennnss!!! Hollandalı futbolcu Talisca'nın pasında güzel çapraz koşu sonrası inanılmaz sert bir vuruşla takımını tekrar öne geçirdi: 2-1.

'60 Abdülkadir çok güzel bir aşırtma şut çekti, Fabri aynı güzellikte kurtarış yaptı. Trabzonspor, kazanılan kornerden etkili bir hücum yaratamadı.

'62 Editörün yorumu: Abdülkadir Ömür'e ayrı bir parantez açmak gerekli ki; kendisi henüz 18 yaşında. Maç başından beri topla her buluştuğunda olumlu işler yapıyor. Çok güzel bir tekniği var, bazı futbolcular topu ayağına aldığında top bir başka gider... Abdülkadir de öyle bir futbolcu.

'64 Trabzonspor, Olcay'la beraberliğe yaklaştı. Fabri, Olcay'ın şutuna çok iyi refleks verdi ve gol izni vermedi.

Bordo-mavililerde Olcay Şahan oyundan çıkıyor, yerine giren oyuncu Castillo.

'66 Castillo nefis bir deparla orta alanı tek başına geçti. Beşiktaş savunması, onu durdurabilmek için 4-5 kişiyle baskı yapmak zorunda kaldı.

'69 Ersun Yanal tüm kozlarını oynuyor. Onazi'nin yerine Yusuf Yazıcı oyuna girdi.

'71 Tolgay Arslan, hakem Fırat Aydınus'a şiddetli şekilde itirazı nedeniyle sarı kart gördü.

'72 Castillo'nun pasına ceza sahası içinde Yusuf Yazıcı vurdu, Fabri yine gol izni vermedi.

Editörün yorumu: Castillo, oyuna girdiğinden beri Trabzonspor'un çehresini değiştirdi. Çok hızlı ve çok yıpratıcı, ayrıca Burak Yılmaz'a da alan yaratıyor.

'75 Tolgay, Talisca ve Sosa aynı anda yerde kaldı. Fırat Aydınus devam kararı verdi ancak 3 oyuncunun birbirinin üzerinde yattığını görünce oyunu durdurdu...

'77 Ersun Yanal, Trabzonspor adına son oyuncu değişikliği hakkını kullandı. Maç boyunca olumlu işler yapmak için çaba harcayan Abdülkadir oyundan çıkıyor, yerine giren oyuncu Hugo Rodallega.

'79 Lens muazzam bir depar attı, Onur'la karşı karşıya kaldı, istediği vuruşu yapamadı... İçeride Cenk de bomboş durumda bekliyordu...

'80 Rodallega!!! Az önce oyuna giren Rodallega, kafayla aşırtma bir gol attı. Fabri'nin parmak ucuyla çeldiği top bir süre kale çizgisine paralel seyretti, son olarak ağlara gitti: 2-2.

'87 Editörün yorumu: İki takım da skordan memnun değil. Karşılıklı ataklar gelişiyor ancak iki takım da son dokunuşlarda büyük hatalar yapıyor.

'89 Necip oyundan çıktı. Mustafa Pektemek, uzun bir süre sonra Beşiktaş formasıyla sahada.

'90+1 Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi. Ceza sahasında elle müdahale olduğuna yönelik itirazlar oldu ancak Fırat Aydınus 'devam' dedi. Beşiktaş çok baskılı oynuyor.

'90+2 Hızlı atağa çıkmak isteyen Kucka'ya 'Yugoslav faulü' yapan Babel sarı kart gördü.

Yusuf Yazıcı köşeye şutunu gönderdi, Fabri parmaklarının ucuyla topu çeldi.

'90+3 Rodallega ceza sahasında müsait pozisyonda topu auta gönderdi.

Karşılaşma sona erdi.