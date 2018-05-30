Vodafone Park'ta eylem; işçilerin maaşı ödenmiyor

Vodafone Park inşaatında çalışan işçiler ödenmeyen maaşları için eylem yaptı. Başkan Fikret Orman, bayramdan önce maaşların ödeneceğinin sözünü verdi.

Vodafone Park’ın yapım aşamasında stadyum inşaatında çalışan işçiler, Vodafone Park önünde bir eylem yaptı.

Habertürk’ün haberine göre, stadın yapımında çalışan işçiler, paralarını alamadıkları gerekçesiyle haklarını ararken “Beşiktaş A.Ş. ve Emek Mühendislik’in gasp ettiği hakları alana kadar direneceğiz” şeklinde yazılı bir pankart astılar. Öte yandan başkan Fikret Orman’ın daha sonra stada gelip eylemcilerle bir görüşme yaptığı ve 8 aylık alacaklarının bayrama kadar ödeneceğinin sözünü verdiği öğrenildi.