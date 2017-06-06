T24 LogoT24 Logo
Spor

Vodafone Park, UEFA finallerine aday oluyor!

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA'ya son resmi başvuruyu yaptı

06 Haziran 2017 18:15

Türkiye Futbol Federasyonu, Vodafone Park ile ilgili 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2019 UEFA Avrupa Ligi Finali’ne ev sahipliği için son başvurusunu yaptı.

UEFA, kararına yönelik açıklamayı Eylül ayında yapacak.

Vodafone Park’ın 2019 UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapmak için yarışacağı statlar; Olimpiyat Stadı (Azerbaycan–Bakü), Dinamo Arena (Gürcistan–Tiflis), Frankfurt Stadı, Arena Stuttgart (Almanya-Frankfurt ve Stuttgart), Hampden Park (İskoçya-Glasgow), Roman Sanchez Pizjuan Stadı (İspanya-Sevilla) olurken, 2019 UEFA Süper Kupa için aday olan statlar şunlar oldu: Qemal Stafa Stadı (Arnavutluk-Tiran), Toulouse Stadı (Fransa-Toulouse), Florian Albert Stadı (Macaristan-Budapeşte), Sammy Ofer Stadı (İsrail-Haifa), Astana Arena (Kazakistan-Astana), Windsor Park (Kuzey İrlanda-Belfast), Arena Gdansk (Polonya-Gdansk), Narodowy Stadı (Polonya-Varşova), Hampden Park (İskoçya-Glasgow).

Kaynak: Sporx

ETİKETLER

Vodafone ParkUEFAfinalBeşiktaşAvrupa LigiSüper KupaTFF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24