Vodafone Park, UEFA finallerine aday oluyor!

Türkiye Futbol Federasyonu, Vodafone Park ile ilgili 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2019 UEFA Avrupa Ligi Finali’ne ev sahipliği için son başvurusunu yaptı.

UEFA, kararına yönelik açıklamayı Eylül ayında yapacak.

Vodafone Park’ın 2019 UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapmak için yarışacağı statlar; Olimpiyat Stadı (Azerbaycan–Bakü), Dinamo Arena (Gürcistan–Tiflis), Frankfurt Stadı, Arena Stuttgart (Almanya-Frankfurt ve Stuttgart), Hampden Park (İskoçya-Glasgow), Roman Sanchez Pizjuan Stadı (İspanya-Sevilla) olurken, 2019 UEFA Süper Kupa için aday olan statlar şunlar oldu: Qemal Stafa Stadı (Arnavutluk-Tiran), Toulouse Stadı (Fransa-Toulouse), Florian Albert Stadı (Macaristan-Budapeşte), Sammy Ofer Stadı (İsrail-Haifa), Astana Arena (Kazakistan-Astana), Windsor Park (Kuzey İrlanda-Belfast), Arena Gdansk (Polonya-Gdansk), Narodowy Stadı (Polonya-Varşova), Hampden Park (İskoçya-Glasgow).

Kaynak: Sporx