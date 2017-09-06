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Spor

Vodafone Park Stadı 'Şeref Turu' basın lansmanı yapıldı

Onursal Başkan Süleyman Seba sürprizi Beşiktaş'ın Vodafone Park Stadı'nda başlatacağı 'Şeref Turu' gezilerinin basın lansmanı başkan Fikret Orman tarafından yapıldı

06 Eylül 2017 17:00

Onursal Başkan Süleyman Seba sürprizi

Beşiktaş\'ın Vodafone Park Stadı\'nda başlatacağı \'Şeref Turu\' gezilerinin basın lansmanı başkan Fikret Orman tarafından yapıldı.

ALİ DANAŞ - İSTANBUL - (DHA) Lansman öncesi kısa bir açıklama yapan Fikret Orman \"Stadı açarken stadı gezdirecek bir tur yapılması projeler arasında vardı. Çok yüksek kombine oranıyla oynuyoruz. Stada gelenler aynı insanlar olunca tüm Beşiktaşlılar tarafından da talep edilen bir şeydi statta gezmek. Turistik bir bölgede olmak da turistlerin de gezmesi için talep de olmakta. Müzeden sonra stat turu da hafta sonu itibariyle başlayacak. Ücret karşılığı özel rehber eşliğinde gezme imkanı sağlıyoruz. Avrupa\'daki büyük kulüplerde olduğu gibi. Tur yaklaşık 1.5 saat sürmekte. Soyunma odaları, 114 yıllık tarihinde emekleri olan futbolcuların teknik direktörlerin camiaya hizmet eden kişilerin aldığımız skorların da olduğu bir tur olacak. Turlar saat 10 ile 17 arasında yapılacak. Buraya gelmek isteyen taraftarlarımız müze gişesinden bilet alıp gezebilecek. Kimsenin göremeyeceği yerleri görme fırsatı olacak\" diye konuştu.
ONURSAL BAŞKAN SÜLEYMAN SEBA SÜRPRİZİ
Başkan Orman konuşmasının ardından basın mensupları ve konuklara stadın dizayn edilmiş yeni halini gezdirdi.Gezinin dikkat çeken bölümleri arasında basın tribünü koridorları, tarihi anların resmedildiği merdiven ve duvarlar, soyunma odaları ve müzeye eklenen yeni bir özel bölüm bulunuyor.Bu bölümde Merhum Onursal Başkan Süleyman Seba\'nın Akaretler Yokuşu\'ndaki eski kulüp binasında bulunan odasının canlandırıldığı 3D teknolojisi ile yapılan heykeli bulunuyor.
Vodafone Park \'Şeref Turu\' gezileri konukların ziyaretine 8 Eylül\'de açılacak.

Görüntü dökümü : 
Fikret Orman konuşma ve stat gezi


 

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