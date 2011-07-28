Vodafone Koç.net'i satın aldı

T24 - Vodafone, Koç Holding şirketi Koç.net'i 30 milyon TL'ye satın almak için anlaştı.



İngiliz telekom operatörü Vodafone, Koç Holding bünyesindeki internet şirketi Koç.net'in yüzde 99.99'unu 30 milyon liraya satın alma konusunda anlaştı.



Hisse devri gerekli onayların alınmasının ardından tamamlanacak.



Koç Holding tarafından İMKB'ye gönderilen ve KAP'ta yayınlanan açıklamaya göre, toplam satış tutarı, şirketin tüm finansal borçlarını kapatmak üzere mevcut ortaklar tarafından karşılanarak yapılacak sermaye artırımı ve/veya sermaye tamamlama sonrasında ödenecek ve düzeltmeye tabii olabilecek.



Bugünkü Habertürk gazetesinde yer alan ve kaynak belirtilmeyen haberde Vodafone'un bu satın almanın gerçekleşmesi halinde mevcut mobil hizmetlerinin yanı sıra sabit hatlar üzerinden verdiği hizmetleri genişletmeyi planladığı bilgisi yer almıştı.



