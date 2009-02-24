Vodafone İngiltere’de 500 kişiyi işten çıkaracak

Gelirleri bakımından kendi alanında dünyanın en büyüğü olan İngiliz cep telefonu şirketi Vodafone İngiltere'de 500 personelini işten çıkarıyor.



Gelirleri bakımından dünyanın en büyük cep telefonu şirketi olan Vodafone yaptığı açıklamada, daha önce açıkladığı maliyeti kısma planı kapsamında, İngiltere'deki çalışma gücünün yaklaşık yüzde 5'ine denk düşen 500 personelin işten çıkarılacağını bildirdi.



Şirketin çıkaracağı 500 kişi arasında Vodafone'nun Berkshire kentindeki Newbury'de bulunan merkez ofisinden 170 personel de bulunuyor.



İngiltere'de 10 bin kişiye istihdam sağlayan Vadafone, artan ham madde fiyatları ve rekabetle karşı karşıya bulunuyor.



Ekonomik koşulların kötüleşmesi yüzünden, bazı çağrı merkezlerinin yeniden organizasyonu dahil, bütün faaliyetleri etkilenmesi beklenen Vodafone, herhangi bir mağazasını kapatma niyetinde olmadığını kaydetti.



Şirket geçen yıl kasım ayında dünya çapındaki faaliyetlerinin maliyetini, 2011 yılına kadar yılda 1,56 milyar dolar azaltmayı planladığını açıklamıştı.



